Un incendi en un apartament de Platja d’Aro deixa tot el pis afectat pel fum i la temperatura
Els Bombers localitzen l’origen del foc al lavabo, on han cremat la secadora i la rentadora, i descarten danys estructurals
Un incendi en un apartament de Platja d’Aro ha deixat tot l’habitatge afectat pel fum i la temperatura.
El foc es va declarar la nit de dilluns al carrer Pardines, en un pis situat a la segona planta. Els Bombers van rebre l’avís que sortia fum blanc i que hi havia una forta olor de plàstic cremat a tota la planta, tot i que no constava que hi hagués ningú dins del domicili.
Fins al lloc s’hi van desplaçar quatre dotacions. Els efectius van haver de rebentar la porta per accedir a l’habitatge i van comprovar que no hi havia ningú a l’interior.
Un cop dins, van localitzar l’origen del foc al lavabo, on van cremar l'assecadora i la rentadora. Segons apunten els Bombers, tot indica que l’incendi s’hauria originat a la l'assecadora.
Arran del foc es va generar una gran quantitat de fum i es va haver de ventilar tot el pis, que també va quedar afectat per la temperatura. Tot i això, els Bombers asseguren que no s’han hagut de lamentar danys estructurals.
Els efectius també van fer tasques de ventilació a l’escala. El foc es va saldar sense ferits.
