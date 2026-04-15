Sant Feliu de Guíxols aprova el projecte del pavelló polivalent per 6,25 milions d'euros
El govern preveu que sigui un espai per a activitats d'oci i també entrentaments esportius
Sant Feliu de Guíxols ha aprovat inicialment el projecte per a la construcció del pavelló polivalent amb un pressupost de 6.250.510,09 euros. Tindrà 2550 metres quadrats amb una planta baixa de 2.040 i una primera planta de 510 metres quadrats. El projecte està redactada per l’arquitecta Elena Nedelcu.
El pavelló, segons va exposar al ple municipal, la portaveu, Núria Cucharero, està pensat per a activitats d'oci i esportives, tot i que no competicions oficials.
Es va aprovar inicialment amb els vots a favor de Tots per Sant Feliu, el PSC i Més, i les abstencions dels grups Guíxols des del Carrer i Junts per Catalunya.
El futur pavelló tindrà una entrada per avinguda Catalunya i una altra per part baixa confrontant amb una pineda que es conserva.
Comptarà amb una planta amb capacitat per a 800 persones assegudes. I una "sala gran que ha de servir per activitats de gran afluència de persones, molt àmplia i polivalent per la celebració d'àpats, balls com diferents activitats d'oci o esportives", va explicar. Les pistes estaran marcades, però no per a competicions oficials, sinó per a entrenaments i altres activitats.
Inclou un escenari i magatzems per guardar taules i cadires. Comptarà també amb cinc despatxos i altres serveis.
El regidor Jordi Lloveras (Guíxols des del Carrer-En Comú Podem) va plantejar que serà la substitució de la carpa Guíxols Arena i també un tercer pavelló d'esports. Això permetria descongestionar pavellons, va dir. Els sembla interessant, va dir, però entenen que no serà un espai per a entitats perquè no està dissenyat en aquest sentit. I va apuntar que la instal·lació de plaques fotovoltaiques és mínima.
Per la seva banda, seguint en la mateixa línia, el regidor de Junts Guíxols, Toni Carrión, va apuntar la necessitat de convertir-lo en un equipament autosuficient. Ha afegit que "ja neix limitat i hem proposat fer-hi centre negocis, coworking, per impulsar activitat econòmica. També adaptar-lo a espai firal per acollir fires congressos i esdeveniments: per dinamitzar l’economia de Sant Feliu especialment a l’hivern i preparar perquè pugui funcionar com a refugi climàtic durant les onades de calor".
El govern va especificar que ara es contemplen 71 plaques fotovoltaiques i sis adicionals de suport aigua calenta i sanitària, però que està previst entre l'aprovaició inicial i definitiva poder solicitar amb 173 moduls addicionals més.
També es va qüestionar no haver inclòs un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials i grises. Respecte a això, des del govern es va explicar que en el projecte d'urbanització, no el del pavelló, hi haurà bassa de laminació i tota la superfície serà receptora d'aigua.
