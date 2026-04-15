Saps com prevenir ocupacions? La Bisbal dona consells als veïns
Reixes a les obertures, portes blindades o alarmes són algunes de les mesures que recomana
L'Oficina Antiocupació va fer l'any 2025, 108 serveis, i hi hagué 16 ocupacions consumades
“Evita l’ocupació. Guia pràctica per a protegir un immoble de forma legal i efectiva”. És el tríptic informatiu que ha editat l'Ajuntament de la Bisbal amb l’objectiu d’oferir als propietaris eines i recomanacions per reforçar la seguretat dels seus immobles i reduir el risc d’ocupacions il·legals. Alarmes, portes blindades o reixes als balcons. A més, mostra les dades del 2025, entre altres, 108 serveis amb 16 ocupacions consumades.
Tot i la davallada recent en els casos d’ocupació detectats al municipi, el consistori ha considerat necessari reforçar la difusió de bones pràctiques i donar a conèixer de manera més àmplia l’Oficina Antiocupacions municipal, un servei que s’ha consolidat com a peça clau en la resposta policial i de proximitat.
L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio Pedrosa, ha destacat la utilitat del servei des de la seva posada en marxa i el volum d’intervencions realitzades: «Aquest díptic és, sobretot, una eina per donar a conèixer a la ciutadania l’Oficina Antiocupacions, un servei que ha demostrat ser molt eficaç i que estem molt orgullosos d’haver impulsat. Els resultats de la memòria 2025 parlen per si sols: 108 serveis en un any és una xifra molt significativa que reflecteix la dedicació i professionalitat de la nostra Policia Local».
Aparicio també ha subratllat les limitacions legals existents en aquest àmbit i la importància d’actuar amb rapidesa: «Hem d’explicar a la ciutadania que, malgrat la voluntat ferma d’actuar contra les ocupacions, estem lligats per la normativa. Un cop superades les primeres 24 hores, les nostres eines legals es redueixen dràsticament. Per això apostem per la prevenció i per conscienciar els propietaris que la rapidesa en avisar la policia és determinant».
El batlle ha remarcat igualment el compromís del govern municipal amb la seguretat veïnal i la continuïtat del servei: «Continuarem dotant l’Oficina Antiocupacions dels recursos necessaris perquè pugui seguir fent la tasca extraordinària que ha fet fins ara. La tranquil·litat dels propietaris i dels veïns de la Bisbal d’Empordà és una prioritat per a aquest govern municipal».
La guia recull un conjunt de recomanacions pràctiques per a habitatges buits i comunitats de veïns: instal·lació d’alarmes, portes blindades, reixes a balcons i finestres accessibles, no deixar bústies plenes, simulació d’activitat amb llum temporitzada, o el control d’accés als edificis i la comunicació interna entre veïns.
També recorda el marc legal vigent, que limita l’actuació immediata de les autoritats un cop transcorregudes les primeres 24 hores des de l’ocupació. En aquest punt, el document fa referència a la normativa i criteris judicials que poden equiparar l’immoble a domicili dels ocupants, fet que impedeix l’actuació policial sense ordre judicial.
La tasca principal en la resposta a les ocupacions la duu a terme la Policia Local i l’Oficina Antiocupacions de la Bisbal d’Empordà. Tal com recull la Memòria de Serveis 2025, durant l’any passat es van portar a terme 108 serveis relacionats amb usurpacions de béns immobles. Les actuacions es van desglossar de la manera següent:
- 22 temptatives d’ocupació evitades, en molts casos gràcies a l’activació d’alarmes o l’avís de veïns
- 12 desallotjaments executats dins les primeres 24 hores
- 16 ocupacions consumades, en les quals ja havia transcorregut el termini legal per actuar sense ordre judicial
- 16 alertes per falses ocupacions, que van requerir verificació policial
- 11 desnonaments judicials conjunts amb el Cos de Mossos d’Esquadra
- 6 mediacions en casos d’ocupació de caire civil
- 4 ocupacions administratives de places d’estacionament
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Troben a Font de la Pólvora una plantació de marihuana amb un consum energètic anual com 54 habitatges
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Un incendi crema quatre tractores i n'afecta una cinquena a l'exterior d'una empresa de Medinyà
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava