Un xoc per encalç a Castell d’Aro deixa una dona ferida
El SEM ha evacuat l'afectada a l'hospital de Palamós
Un accident de trànsit s’ha saldat aquest dimecres amb una dona ferida a Castell d’Aro.
El sinistre viari ha tingut lloc poc després d’un quart d’onze del matí a l’avinguda de Castell d’Aro. Per causes que es desconeixen, els dos cotxes han col·lidit per encalç.
Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro, els Bombers i el SEM.
Segons han informat els Bombers, han ajudat la copilot d'un dels vehicles, que no havia quedat atrapada dins del vehicle. La dona patia una fuetada cervical i li han col·locat un collarí a l’espera de l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques. Els sanitaris han atès la ferida lleu a l'hospital comarcal de Palamós. La Policia Local de la seva banda s’ha fet càrrec de l’atestat.
