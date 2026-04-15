Un xoc per encalç a Castell d’Aro deixa una dona ferida

El SEM ha evacuat l'afectada a l'hospital de Palamós

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM - arxiu

Eva Batlle

Eva Batlle

Castell d'Aro

Un accident de trànsit s’ha saldat aquest dimecres amb una dona ferida a Castell d’Aro.

El sinistre viari ha tingut lloc poc després d’un quart d’onze del matí a l’avinguda de Castell d’Aro. Per causes que es desconeixen, els dos cotxes han col·lidit per encalç.

Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius de la Policia Local de Castell-Platja d’Aro, els Bombers i el SEM.

Segons han informat els Bombers, han ajudat la copilot d'un dels vehicles, que no havia quedat atrapada dins del vehicle. La dona patia una fuetada cervical i li han col·locat un collarí a l’espera de l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques. Els sanitaris han atès la ferida lleu a l'hospital comarcal de Palamós. La Policia Local de la seva banda s’ha fet càrrec de l’atestat.

