Un ferit en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Colomers
L’accident a la GI-634 ha acabat amb un dels vehicles bolcat i ha obligat a donar pas alternatiu fins a la retirada dels cotxes
Un accident de trànsit a Colomers s’ha saldat aquest dijous amb un ferit. El sinistre ha tingut lloc poc després de dos quarts de dotze del migdia a l’altura del quilòmetre 5 de la GI-634, a tocar del terme de Jafre, i ha consistit en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta.
A conseqüència de la topada, el cotxe ha acabat bolcat al marge de la carretera amb el conductor a dins. Fins al punt del sinistre s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.
Els Bombers han extret amb rapidesa el conductor del vehicle bolcat i el SEM l’ha atès al mateix lloc. Segons el Servei Català de Trànsit, l’home ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona. Per la seva banda, l’ocupant de la furgoneta n’ha sortit il·lès.
Arran de l’accident, els Mossos d’Esquadra han donat pas alternatiu a la GI-634 fins a la retirada dels vehicles.
