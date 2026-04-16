Un ferit en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a Colomers

L’accident a la GI-634 ha acabat amb un dels vehicles bolcat i ha obligat a donar pas alternatiu fins a la retirada dels cotxes

Els dos vehicles accidentats a Colomers.

Els dos vehicles accidentats a Colomers. / Anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Colomers

Un accident de trànsit a Colomers s’ha saldat aquest dijous amb un ferit. El sinistre ha tingut lloc poc després de dos quarts de dotze del migdia a l’altura del quilòmetre 5 de la GI-634, a tocar del terme de Jafre, i ha consistit en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta.

A conseqüència de la topada, el cotxe ha acabat bolcat al marge de la carretera amb el conductor a dins. Fins al punt del sinistre s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del SEM i dels Bombers.

Vehicles fent cua arran del pas alternatiu per l'accident de Colomers i a la dreta, l'helicòpter medicalitzat del SEM.

Vehicles fent cua arran del pas alternatiu per l'accident de Colomers i a la dreta, l'helicòpter medicalitzat del SEM. / Anti-radars Garrotxa

Els Bombers han extret amb rapidesa el conductor del vehicle bolcat i el SEM l’ha atès al mateix lloc. Segons el Servei Català de Trànsit, l’home ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona. Per la seva banda, l’ocupant de la furgoneta n’ha sortit il·lès.

Arran de l’accident, els Mossos d’Esquadra han donat pas alternatiu a la GI-634 fins a la retirada dels vehicles.

