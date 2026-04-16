L'hospital de Palamós comença a col·laborar amb l'Associació Ictus Girona
L'objectiu és reforçar l’atenció i el suport a les persones afectades de la malaltia i ajudar els familiars
La Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) i l’Associació Ictus Girona han signat aquest dijous un conveni de col·laboració amb l’objectiu de millorar l’atenció i el suport a les persones que han patit un ictus, així com als seus familiars i cuidadors.
L’acord preveu que SSIBE doni a conèixer entre les persones usuàries l’activitat de l’Associació Ictus Girona i els serveis que ofereix, per tal de facilitar-ne el contacte i l’accés als seus recursos. També contempla la participació de persones voluntàries de l’entitat, que treballaran de manera coordinada amb els professionals de SSIBE per oferir suport i acompanyament tant als pacients com al seu entorn.
El conveni inclou, a més, la realització d’activitats de difusió per fer més visible la malaltia i conscienciar la societat sobre les seves conseqüències. En aquest marc, també es promouran teràpies i altres activitats adreçades a les persones afectades, així com recursos educatius de sensibilització i accions específiques coincidint amb el Dia Mundial de l’Ictus.
La col·laboració arriba en un context en què el Baix Empordà ja disposa d’algunes iniciatives conjuntes en aquest àmbit. L’octubre del 2025 es va posar en marxa el Grup de suport per a persones afectades per ictus i per a les seves famílies i cuidadors, amb la col·laboració de l’Associació Ictus Girona, l’Ajuntament de Palafrugell i l’ABS Palafrugell. Aquest espai, presentat el 27 d’octubre al CAP de Palafrugell, permet compartir experiències, sentir-se acompanyat i rebre informació sobre la malaltia i les seves seqüeles.
Per garantir el desplegament correcte de les accions previstes, també es crearà una comissió mixta de seguiment, que s’encarregarà d’avaluar l’evolució del conveni i de coordinar les iniciatives que se’n derivin.
Segons destaca SSIBE, aquest acord s’emmarca en el seu Pla Estratègic, que situa l’atenció a les persones com una línia prioritària i aposta per una assistència més integral, coordinada i centrada en les necessitats reals dels pacients i del seu entorn.
