Calonge cedeix dos pisos a la fundació Vimar per a persones amb discapacitat

L'Ajuntament i l'entitat han signat un conveni a quatre anys prorrogables

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, i el president de la Fundació Vimar, Lluís Medir

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, i el president de la Fundació Vimar, Lluís Medir / ACN

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha cedit dos pisos i un aparcament a la fundació Vimar per a persones amb discapacitat. El consistori i l’entitat han signat un conveni a quatre anys prorrogables a quatre més. Els habitatges estan ubicats al carrer d’Enric Lluís Roura amb el carrer de la Sala i tenen una sala d'estar-cuina, dues habitacions i dos banys.

La Fundació Vilagran Maristany és una entitat privada sense ànim de lucre del Baix Empordà, activa des de 1999, dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat i a millorar-ne la qualitat de vida. La seva missió és promoure la inclusió, l’autonomia i el benestar dels usuaris i de les seves famílies, oferint suports i serveis adaptats a les seves necessitats.

