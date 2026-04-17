Calonge cedeix dos pisos a la fundació Vimar per a persones amb discapacitat
L'Ajuntament i l'entitat han signat un conveni a quatre anys prorrogables
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha cedit dos pisos i un aparcament a la fundació Vimar per a persones amb discapacitat. El consistori i l’entitat han signat un conveni a quatre anys prorrogables a quatre més. Els habitatges estan ubicats al carrer d’Enric Lluís Roura amb el carrer de la Sala i tenen una sala d'estar-cuina, dues habitacions i dos banys.
La Fundació Vilagran Maristany és una entitat privada sense ànim de lucre del Baix Empordà, activa des de 1999, dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat i a millorar-ne la qualitat de vida. La seva missió és promoure la inclusió, l’autonomia i el benestar dels usuaris i de les seves famílies, oferint suports i serveis adaptats a les seves necessitats.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat