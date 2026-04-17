Sis contenidors cremats en un incendi de matinada a Sant Feliu de Guíxols

Els Bombers l’han trobat pràcticament apagat i no hi ha hagut més danys

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Un incendi ha deixat cremada una illa de contenidors la matinada d’aquest divendres al centre de Sant Feliu de Guíxols.

El foc s’ha declarat poc després d’un quart de dues de la matinada a la placeta de Sant Joan. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers i efectius de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.

Quan els serveis d’emergència han arribat al punt, l’incendi ja estava pràcticament apagat. Els Bombers han acabat de remullar la zona per donar el foc per extingit.

Tot i l’incendi, no s’han hagut de lamentar més danys més enllà de la crema de la mateixa illa de contenidors, indiquen des del cos d'emergències.

