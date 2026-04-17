Desmantellen a Sant Feliu de Guíxols un narcopís des d’on es venia cocaïna
L’operatiu s’ha saldat amb un detingut i la intervenció de 23 embolcalls de cocaïna, 10 peces d’haixix i 25 grams de marihuana
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 31 anys -fins ara no tenia antecedents- acusat de dirigir un punt de venda de cocaïna en un pis de Sant Feliu de Guíxols. En la mateixa actuació, també han denunciat penalment una dona de 23 anys per un delicte contra la salut pública.
La investigació es va iniciar el 16 de febrer, quan la policia va tenir coneixement que en un habitatge del carrer del Carme s’hi podria estar venent droga. A partir d’aquí, agents de delinqüència urbana i de la unitat d’investigació van seguir el cas per comprovar si els baixos de l’immoble funcionaven com a punt de distribució de substàncies estupefaents.
Segons la policia, les indagacions van confirmar que des del pis s’hi venia droga i que un home n’era el principal responsable. Amb aquesta informació, el dimarts 14 d’abril al matí es va fer una entrada i escorcoll al domicili.
En l’operatiu hi van participar efectius dels Mossos d’Esquadra, amb suport de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona, unitats de seguretat ciutadana i investigació de Sant Feliu de Guíxols i agents de la policia local.
A l’interior del pis, els agents hi van trobar dues persones, un home i una dona, i material relacionat amb la venda de droga. Entre els objectes intervinguts hi havia quatre bàscules de precisió i una llibreta amb anotacions de les vendes. També es van localitzar 23 embolcalls amb cocaïna, 10 peces d’haixix i 25 grams de marihuana.
Arran de l’escorcoll, la policia va detenir l’home i va denunciar penalment la dona per tràfic de drogues.
Subscriu-te per seguir llegint
