Intervenen més de 1.200 falsificacions al mercat de Sant Feliu de Guíxols per valor de 857.000 euros
La Policia Local i la Guàrdia Civil van actuar en tres parades i van retirar roba, bosses, moneders i rellotges
La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i la Guàrdia Civil van intervenir tres parades del mercat de diumenge de Sant Feliu de Guíxols que, presumptament, venien material falsificat. Segons les dades facilitades pels cossos policials, el valor estimat dels productes decomissats és de 857.580 euros.
L’operatiu conjunt es va fer el diumenge 19 d’abril i es va saldar amb la intervenció de 1.231 peces presumptament falsificades. Entre el material hi havia, sobretot, samarretes, polos, bosses de mà, moneders i rellotges.
Els productes intervinguts han quedat dipositats en dependències policials i estan pendents de passar a disposició judicial.
Els responsables de les tres parades no van ser detinguts en el moment de l’actuació. Ara bé, seran investigats com a presumptes autors d’un delicte contra la propietat industrial i seran posats posteriorment a disposició judicial, informa l'ajuntament de Sant Feliu.
