UPM proclama Jordi Colomí candidat a l’alcaldia de Torroella de Montgrí per al 2027
El partit municipalista aposta per la continuïtat de l’actual alcalde i reivindica l’experiència de govern com a aval de futur
Unitat i Progrés Municipal ha proclamat per unanimitat l’actual alcalde de Torroella de Montgrí – l’Estartit, Jordi Colomí, com a candidat a les eleccions municipals del maig del 2027. Segons ha informat la formació, l’assemblea celebrada a l’auditori de Casa Pastors va servir per escenificar la renovació de la confiança en Colomí i reforçar l’aposta per la continuïtat al capdavant del projecte municipalista. Colomí és l’actual alcalde del municipi i va ser investit de nou el 2023, en l’inici del mandat 2023-2027.
En la seva intervenció, Colomí va agrair el suport rebut i va valorar l’equip que l’ha acompanyat durant aquesta legislatura, destacant-ne el compromís amb el municipi i amb el projecte polític d’UPM.
L’alcalde va admetre que encara queden reptes pendents, però va subratllar que la culminació de projectes llargament treballats alimenta la il·lusió de seguir governant i de continuar impulsant millores per als veïns.
Durant l’acte, el candidat també va apel·lar a preservar el capital polític acumulat pel partit al llarg de les darreres dècades. En aquest sentit, va reivindicar que UPM és una força arrelada al municipi i va defensar el valor del municipalisme com a eina per prendre decisions pensant exclusivament en Torroella de Montgrí i l’Estartit, sense dependències externes. UPM es defineix a la seva pròpia web com una formació independent fundada el 1979 i amb una llarga trajectòria en la política local. "UPM decideix pensant en Torroella de Montgrí i L'Estartit, posant sempre al centre les necessitats reals de les seves veïnes i veïns, sense dependre d'agendes externes. L'experiència de govern és avui una garantia per al futur del municipi, fruit d'una trajectòria basada en la responsabilitat, la planificació i una visió de llarg termini", va dir.
Colomí va situar com a eixos del seu discurs la millora de la qualitat de vida, l’enfortiment dels serveis públics i la preservació de l’entorn natural i cultural. També va insistir en la necessitat d’entendre el municipi com una realitat compartida, amb sensibilitats i necessitats diverses, però amb un mateix horitzó de desenvolupament i benestar.
Amb aquesta proclamació, UPM fa el primer pas per encarar les municipals del 2027 amb la voluntat de consolidar el seu pes polític al municipi. El partit ja lidera actualment el govern local en coalició amb ERC i OTE, després del pacte signat el juny del 2023, i Colomí afrontaria així la possibilitat d’optar a un nou mandat al capdavant de l’Ajuntament.
