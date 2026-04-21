El Baix Empordà es converteix en el primer consell comarcal "lliure de matrimonis forçats"
La iniciativa de Valentes i Acompanyades, que fins ara havia arribat a 30 ajuntaments, s’obre ara als ens supramunicipals
El Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha declarat lliure de matrimonis forçats després que tots els grups polítics de l’ens hagin presentat una declaració institucional per reafirmar el seu compromís amb la llibertat, la igualtat i la protecció activa de dones i nenes. El ple es va celebrar aquest dilluns i converteix el Baix Empordà en el primer consell comarcal que fa aquest pas dins una campanya que fins ara s’havia desplegat només en ajuntaments, segons informa l’entitat.
La iniciativa beu de la campanya “Municipis lliures de Matrimonis Forçats” de Valentes i Acompanyades, creada perquè les administracions locals es declarin formalment contràries a aquesta pràctica i assumeixin compromisos concrets per erradicar-la. A la moció, l’entitat defineix el matrimoni forçat com una unió en què almenys una de les persones, habitualment la dona, no hi ha prestat un consentiment lliure i ha estat coaccionada físicament, sexualment, emocionalment o psicològicament pel seu entorn familiar.
El text sosté que aquesta pràctica constitueix una greu vulneració dels drets humans i una expressió de violència masclista que també és present a Catalunya. Per això, entre els acords que planteja hi ha declarar el municipi -en aquest cas, l’ens comarcal- lliure de matrimonis forçats, donar suport a la petició perquè l’ONU impulsi un dia internacional per a la seva eliminació, promoure formació per a càrrecs públics i personal tècnic, impulsar tallers preventius als centres educatius, reforçar la detecció de casos i assumir compromisos amb recursos econòmics i habitacionals per protegir les víctimes.
L’aprovació al Baix Empordà arriba després que la xarxa de la campanya hagi anat creixent arreu de Catalunya. El web de Valentes i Acompanyades recull ara mateix 30 municipis adherits, i assenyala que Santa Cristina d’Aro es va convertir el 31 de març en el municipi número 30. Entre les incorporacions d’aquest 2026 també hi figuren Sant Gregori, El Vendrell, Palafrugell, Celrà i Mont-ras.
Amb aquest nou pas, la campanya entra en una nova fase, en referència a l’extensió de la iniciativa als consells comarcals. El moviment, per tant, deixa de limitar-se al món municipal i busca ara implicar també els ens supramunicipals en la sensibilització, la prevenció i la protecció de les joves en risc, segons fonts de l'entitat.
