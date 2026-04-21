La Bisbal d’Empordà assoleix les xifres d’atur més baixes en més d’una dècada
La reducció és de 50 persones respecte el març del 2025, és una tendència que es manté i que el govern atribueix a les polítiques d'ocupació
La Bisbal d’Empordà consolida la millora del seu mercat de treball. Segons les darreres dades d’atur registrat del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), el municipi va tancar el mes de març de 2026 amb 447 persones en situació d’atur, la xifra més baixa dels darrers anys.
Segons les dades facilitades per l'Ajuntament, en termes interanuals, la reducció és de 50 persones respecte del març de 2025, quan a la capital baix-empordanesa hi havia 497 aturats registrats. Això representa una davallada del 10,06%, per sobre del descens registrat al conjunt de les comarques gironines, que en el mateix període ha estat del 6,22%.
La millora també es fa evident si s’amplia la mirada a tota la legislatura. En aquest període, la Bisbal ha passat de 491 persones aturades a les 447 actuals, és a dir, 44 menys, cosa que suposa una reducció acumulada del 8,96%. Al conjunt de les comarques gironines, en canvi, la baixada ha estat inferior al 4%.
Darrere d’aquestes dades, l’Ajuntament situa una política activa en matèria d’ocupació. Des del mes de desembre, la Bisbal disposa de la plataforma treballa.labisbal.cat, una eina dissenyada per la Cambra de Comerç de Girona que permet la intermediació laboral durant tot l’any. El portal facilita que les empreses publiquin ofertes, gestionin candidatures i cerquin perfils professionals, mentre que les persones que busquen feina poden consultar oportunitats laborals de la Bisbal i l’entorn i activar alertes personalitzades segons el sector d’interès.
La plataforma forma part del Dispositiu d’Inserció Laboral, que també ha rebut prop de 281.000 euros en subvencions del SOC en el marc del programa Treball als Barris, adreçat especialment als col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat de treball.
Aquest dispositiu s’articula a partir de dues figures principals: el prospector laboral, encarregat de mantenir el contacte amb les empreses i captar ofertes de feina, i l’orientador laboral, que acompanya de manera personalitzada les persones aturades en el seu itinerari d’inserció. Segons el consistori, aquesta combinació permet ajustar millor les necessitats del teixit empresarial amb els perfils de les persones que busquen feina.
Més eines per accedir al mercat laboral
L’alcalde de la Bisbal d’Empordà, Òscar Aparicio, ha valorat positivament les dades i ha assegurat que “aquests resultats no són fruit de la casualitat”. Segons ha remarcat, reflecteixen “la feina sostinguda” que es fa des de l’Ajuntament per dotar la ciutadania de més eines per accedir al mercat laboral i millorar la seva ocupabilitat.
Aparicio també ha subratllat que la situació del municipi ha canviat respecte als darrers anys. “Les dades demostren que estem revertint la situació i que, de ser la població amb més atur del Baix Empordà, actualment estem per sota de la mitjana de la comarca”, ha afirmat.
L’alcalde ha destacat igualment la col·laboració amb les cambres de comerç de Girona i de Palamós, que ha permès impulsar programes com Talent Jove o Talent 45+, adreçat a persones majors de 45 anys. “Som un ajuntament que treballa de la mà del teixit empresarial i de les institucions del territori”, ha dit, tot reivindicant la implicació municipal en la cessió d’espais, la difusió i el suport a les accions formatives.
El consistori defensa que el balanç d’aquestes polítiques es tradueix en menys atur, més formació i més oportunitats laborals per als veïns i veïnes de la Bisbal.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»