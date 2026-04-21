El Consell Comarcal del Baix Empordà desplegarà el nou contracte de recollida de residus en 23 municipis
El ple ha aprovat, després de dos anys treballant, el canvi que assumirà l'empresa GBI
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus i d’explotació de la Planta de Transferència a l’empresa GBI, en el marc del ple ordinari del mes d’abril, en què també es van validar més d’una vintena d’acords i convenis per reforçar la cooperació amb els ajuntaments de la comarca.
Segons ha explicat el president de l’ens, Enric Marquès, l’aprovació del contracte representa “un pas endavant” davant d’un dels principals reptes del mandat, una qüestió en què s’ha estat treballant durant més de dos anys. Un cop superat el tràmit del ple, el nou servei es desplegarà en 23 municipis del Baix Empordà durant les properes setmanes.
La sessió també va servir per donar llum verda a diversos convenis vinculats a la gestió de residus i altres serveis municipals. Entre aquests, s’hi inclouen nous acords amb Santa Cristina d’Aro per a l’assessorament i seguiment del compostatge casolà i per al servei de recollida i acollida d’animals abandonats. També es va aprovar un conveni amb Calonge i Sant Antoni per a la prestació de serveis relacionats amb la generació de residus.
En l’àmbit ambiental, el ple va validar igualment un nou conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes, dins de les línies de coordinació que impulsa el Consell Comarcal amb altres administracions i entitats.
Més enllà de la gestió de residus, la sessió plenària va abordar altres qüestions de caràcter social i educatiu. El plenari va ratificar les bases dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2026-2027 i també va aprovar la pròrroga del contracte del servei de menjador escolar i monitoratge als centres educatius de la zona sud per al curs vinent, que continuarà prestant l’empresa Àpats.
A més, es va donar llum verda a un conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols mitjançant el qual el Consell Comarcal assumirà la gestió del servei municipal d’acollida.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»