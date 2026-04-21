Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
regularització migrantscàsting Disney Gironaocupes Gironapatinets elèctricsGirona-BetisSant Jordi
instagramlinkedin

El Consell Comarcal del Baix Empordà desplegarà el nou contracte de recollida de residus en 23 municipis

El ple ha aprovat, després de dos anys treballant, el canvi que assumirà l'empresa GBI

Ple ordinari on es va aprovar el canvi en la gestió de residus. / Consell Comarcal del Baix Empordà

Redacció

La Bisbal d'Empordà

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus i d’explotació de la Planta de Transferència a l’empresa GBI, en el marc del ple ordinari del mes d’abril, en què també es van validar més d’una vintena d’acords i convenis per reforçar la cooperació amb els ajuntaments de la comarca.

Segons ha explicat el president de l’ens, Enric Marquès, l’aprovació del contracte representa “un pas endavant” davant d’un dels principals reptes del mandat, una qüestió en què s’ha estat treballant durant més de dos anys. Un cop superat el tràmit del ple, el nou servei es desplegarà en 23 municipis del Baix Empordà durant les properes setmanes.

La sessió també va servir per donar llum verda a diversos convenis vinculats a la gestió de residus i altres serveis municipals. Entre aquests, s’hi inclouen nous acords amb Santa Cristina d’Aro per a l’assessorament i seguiment del compostatge casolà i per al servei de recollida i acollida d’animals abandonats. També es va aprovar un conveni amb Calonge i Sant Antoni per a la prestació de serveis relacionats amb la generació de residus.

En l’àmbit ambiental, el ple va validar igualment un nou conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes, dins de les línies de coordinació que impulsa el Consell Comarcal amb altres administracions i entitats.

Més enllà de la gestió de residus, la sessió plenària va abordar altres qüestions de caràcter social i educatiu. El plenari va ratificar les bases dels ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2026-2027 i també va aprovar la pròrroga del contracte del servei de menjador escolar i monitoratge als centres educatius de la zona sud per al curs vinent, que continuarà prestant l’empresa Àpats.

Notícies relacionades

A més, es va donar llum verda a un conveni amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols mitjançant el qual el Consell Comarcal assumirà la gestió del servei municipal d’acollida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents