Un motorista resulta ferit en un accident a Regencós
El SEM l'ha evacuat a l'hospital Trueta
Un motorista ha resultat ferit aquest dimarts en un accident de trànsit a Regencós.
El sinistre ha tingut lloc poc després d'un quart de dotze del migdia, a l'altura del quilòmetre 2,6 de la GI-553.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del SEM, els Bombers i els Mossos d'Esquadra.
El motorista ha resultat ferit de poca gravetat i, segons han informat els Bombers, que han ajudat el SEM a immobilitzar-lo, ha estat evacuat a l'hospital Trueta.
