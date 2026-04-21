Un nou model d’envelliment: Sant Feliu impulsa habitatge cooperatiu en antics hotels
Sostre Cívic espera acabar al maig el nou espai de convivència per a persones grans per envellir de manera autònoma i en comunitat
Sant Feliu de Guíxols disposarà d'una Walden XXI, un projecte d'habitatge cooperatiu per a persones grans que promou la cooperativa Sostre Cívic. Les obres ja han superat el 85% de l'execució i la previsió és que acabin entre maig i juny. La comunitat estarà formada per 31 unitats de convivència i 40 persones.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas i López, va visitar dilluns les obres i li van permetre constatar permès l'estat avançat i va reafirmar el suport institucional a la iniciativa.
Walden XXI proposa un model de convivència pensat per a persones grans que volen envellir de manera autònoma i en comunitat, fora de les dinàmiques especulatives del mercat immobiliari i de les empreses de serveis de cures.
El projecte es basa en l'autogestió, el suport mutu i l'estabilitat residencial, i s'ha desenvolupat en paral·lel a la consolidació d'una comunitat que fa anys que treballa els seus vincles i les bases de la convivència futura. Aurora Moreno, presidenta del grup de sòcies de Walden XXI, ha valorat que "Walden XXI neix de les persones que hi viurem: hem pensat conjuntament com volem conviure, cuidar-nos i sostenir una comunitat a llarg termini".
El suport de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha estat determinant, especialment en la fase de modificació urbanística, exposen, necessària per permetre el canvi d'ús d'antics hotels en desús a habitatge social amb serveis per a gent gran.
Una experiència que la cooperativa destaca com un èxit i considera replicable en altres municipis.
L'alcalde de la ciutat, Carles Motas i López, va manifestar durant la visita que "Sant Feliu sempre ha vist amb bons ulls el projecte d'habitatge cooperatiu per a gent gran Walden XXI. Per aquest motiu, des del govern s'ha treballat perquè fos una realitat possible". "Avui gairebé podem veure com cristal·litzen tots aquests esforços. La nostra ciutat sempre mira de ser referent i Walden XXI era un projecte punter en el seu àmbit, l'entesa era inevitable"", ha manifestat.
Walden XXI forma part de l'aposta de Sostre Cívic per impulsar habitatge cooperatiu en cessió d'ús com a alternativa als models de compra i lloguer tradicionals.
En aquest model, la cooperativa és la propietària de l'immoble i les persones sòcies en tenen un dret d'ús estable a preu de cost, fet que contribueix a evitar l'especulació i garantir l'assequibilitat.
En paraules de Yabel Pérez, membre del Consell Rector de Sostre Cívic i tècnic responsable del projecte, "Walden XXI demostra que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús també és una resposta útil, viable i transformadora per a les necessitats residencials de les persones grans" i ha destacat que el suport institucional "és determinant per fer possible projectes com aquest, que aporten innovació social i amplien les alternatives d'habitatge amb vocació de servei públic."
Amb aquesta visita, Ajuntament i projecte visualitzen una aliança institucional i comunitària que pot obrir camí a noves fórmules residencials més justes, col·lectives i adaptades a les necessitats socials del present i del futur.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món