L'Estartit posa a prova la resposta a un incendi i una deflagració dins del port
El simulacre recrea dos incidents simultanis per revisar el Pla d’Autoprotecció i la coordinació dels cossos d’emergència
El port de l’Estartit va acollir dimarts un simulacre d’emergència amb dos escenaris: l’incendi d’una embarcació atracada al costat de la benzinera i la deflagració d’una altra mentre navegava per l’interior del recinte portuari.
L’exercici, organitzat per Protecció Civil, Ports de la Generalitat i el Club Nàutic Estartit, va servir per revisar els protocols previstos al Pla d’Autoprotecció del port -homologat el juliol de 2024- i per comprovar la coordinació entre els diferents serveis implicats.
Segons Protecció Civil, l’emergència es va detectar quan un mariner del Club Nàutic Estartit va observar fum i en va alertar les oficines. A partir d’aquí, es va activar el protocol d’avís al telèfon d’emergències 112 i al guardamolls del port. Aquest, al seu torn, va informar el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i la Guàrdia Civil de l’activació del pla.
En el primer supòsit, l’embarcació afectada estava amarrada al costat de la benzinera. Els mariners van aplicar les primeres mesures previstes: assegurar la barca al moll amb cadenes, aturar el funcionament de la benzinera i aïllar l’embarcació per evitar la propagació de l’incident. També es va restringir l’accés a les instal·lacions mentre arribaven els efectius del grup d’ordre.
Un cop estabilitzat l’incendi, es van desplegar barreres anticontaminació al voltant de l’embarcació per contenir un possible vessament de carburant. En aquesta actuació hi van participar les marineries del Club Nàutic Estartit i de la Llevantina, juntament amb els cossos d’emergència.
El segon escenari va simular la deflagració d’una embarcació poc després d’haver repostat. Segons el supòsit plantejat, el patró es va llançar a l’aigua per fugir de les flames. Els mariners el van rescatar i el van traslladar a una zona segura, mentre es buscava un punt adequat per remolcar l’embarcació afectada.
Els Bombers de la Generalitat van participar en el simulacre amb dues dotacions, dels parcs de Torroella de Montgrí i Palafrugell. En tots dos exercicis van establir una àrea general d’operacions, van valorar l’afectació, van atendre les víctimes simulades, van extingir el foc i van col·locar barreres de contenció de contaminants.
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Torroella de Montgrí van assumir les funcions del grup d’ordre, amb el control dels accessos i l’establiment dels perímetres de seguretat. També hi van participar una dotació de la unitat de seguretat ciutadana de la Bisbal d’Empordà, una de la Policia Local i una de la Guàrdia Civil.
Salvament Marítim es va posar a disposició dels Bombers per col·laborar tant en la instal·lació de barreres anticontaminació com en les tasques d’extinció. Protecció Civil hi va destinar tres tècnics dels serveis territorials de Girona com a observadors.
