La Policia Local de Platja d’Aro denuncia 76 infraccions de patinets elèctrics i n'immobilitza 51 en tres mesos

Els controls sobre vehicles de mobilitat personal (VMP) s’han intensificat arran dels canvis normatius del 2026, amb sancions per circular sense assegurança i sense registre a la DGT

La Policia Local de Platja d'Aro durant un control de patinets elèctrics.

La Policia Local de Platja d'Aro durant un control de patinets elèctrics. / Policia Local de Castell-Platja d'Aro

Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró ha intensificat aquest 2026 els controls sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP), especialment els patinets elèctrics, i durant el primer trimestre de l’any ha tramitat 76 denúncies per infraccions relacionades amb aquests vehicles. Segons ha informat el cos, aquesta ofensiva s’ha reforçat arran de les novetats legislatives que afecten els usuaris d’aquests mitjans de transport.

Del total de sancions, 21 denúncies corresponen a infraccions dinàmiques del Reglament General de Circulació, mentre que 55 s’han imposat per manca de registre del vehicle i per no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil. En paral·lel, els agents han dut a terme 51 dipòsits o immobilitzacions de vehicles, una xifra que evidencia l’abast de la campanya de control.

Un control de la Policia Local de Platja d'Aro encarat als patinets elèctrics.

Un control de la Policia Local de Platja d'Aro encarat als patinets elèctrics. / Policia Local de Castell-Platja d'Aro

En aquest mateix període, la policia ha fet 48 controls policials, tant estàtics com dinàmics, per detectar conductes irregulars i reforçar la seguretat viària.

Prevenció i informació

L’actuació també ha tingut una part preventiva, amb sessions d’educació viària a alumnes de 3r d’ESO i accions formatives adreçades a ciutadania, personal municipal i professionals vinculats a l’àrea de Joventut.

Durant el mes de gener, a més, la Policia Local va desplegar una campanya específica amb el Servei Català de Trànsit (SCT). Abans de començar a sancionar, el municipi havia impulsat controls pedagògics, difusió informativa a xarxes socials i una campanya per traslladar a la ciutadania les noves obligacions dels VMP. També es va distribuir una infografia als centres educatius, associacions de famílies, càmpings, hotels i altres allotjaments turístics.

Els establiments que comercialitzen aquests vehicles també van rebre la visita de la unitat de Trànsit i Proximitat de la policia per informar-los sobre els canvis normatius. Amb aquesta actuació, el cos defensa en un comunicat que vol combinar la tasca sancionadora amb la preventiva per reduir riscos i millorar la convivència entre conductors de patinets elèctrics, vianants i resta d’usuaris de la via pública.

