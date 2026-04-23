Palafrugell amplia els horts urbans a les Arenes amb 57 famílies i 4 entitats que disposen d'un espai
L'Ajuntament ha creat 24 noves parcel·les per poder atendre la demanda
L’Ajuntament de Palafrugell ha lliurat 24 noves parcel·les dels horts comunitaris de les Arenes, fruit de l’ampliació que s’ha dut a terme en els darrers mesos per donar resposta a l’augment de la demanda ciutadana.
Amb aquesta actuació, els horts passen de 37 a 61 parcel·les, fet que permet que 57 famílies i 4 entitats disposin d’un espai per cultivar aliments i practicar horticultura ecològica. L’ampliació també ha servit per reduir la llista d’espera existent.
Els treballs s’han fet en un camp de cultiu de 3.800 metres quadrats situat al paratge dels Lladrers. Les obres han inclòs moviments de terres, la instal·lació de noves conduccions d’aigua per al reg i la delimitació de les noves parcel·les, seguint criteris de sostenibilitat.
Els horts comunitaris de les Arenes estan en funcionament des del 2016 i s’han consolidat com un espai de convivència i aprenentatge. El projecte reuneix persones de diferents edats al voltant de l’agricultura ecològica i promou hàbits saludables, la relació amb l’entorn natural i la cohesió social.
Gestió respectuosa amb el medi
La gestió de les parcel·les es fa amb criteris respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, s’hi fa compostatge amb matèria orgànica, s’evita l’ús de productes químics i es fomenta la biodiversitat com a eina de control de plagues.
L’espai també disposa de diversos serveis per facilitar-ne l’ús, com ara aigua per al reg, un magatzem d’eines, un lavabo adaptat i una zona d’aparcament. A més, compta amb una tanca verda amb plantes aromàtiques i arbusts.
El projecte, finalment, manté el vincle amb la història del lloc. L’aigua de reg prové de l’antic pou de l’estació que alimentava el dipòsit del Molí de Vent, un element recuperat ara per a un ús sostenible.
