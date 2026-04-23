Palamós destina 900.000 euros a l’asfaltatge de carrers i la millora de voreres
El ple municipal d’aquest mes d’abril ha aprovat incrementar en 600.000 euros la partida inicialment prevista
L’Ajuntament de Palamós destinarà aquest any 900.000 euros a l’asfaltatge de carrers i a l’arranjament de voreres del municipi. El ple municipal d’aquest mes d’abril ha aprovat incrementar en 600.000 euros la partida inicialment prevista per a aquestes actuacions, que era de 200.000 euros, de manera que el pressupost global del pla s’eleva fins als 800.000 euros. A aquesta xifra cal afegir-hi 100.000 euros més per a la millora de voreres inclosos com a inversió al pressupost municipal i acordats en el procés de participació ciutadana.
Amb aquesta ampliació pressupostària, el consistori preveu actuar sobre uns 12.300 metres quadrats d’espai públic, entre treballs d’asfaltatge de carrers i obres d’arranjament o reforma de voreres. Els carrers on s'actuarà es determinaran durant les setmanes vinents, quan els tècnics municipals concretin la relació definitiva d’acord amb l’ordre de prioritats fixat per la ciutadania.
El Pla d’asfaltatge seguirà, un any més, els criteris establerts en el procés de participació ciutadana dut a terme a finals del 2016. Aquest document marca com a prioritaris, en primer lloc, els carrers amb el paviment més deteriorat; en segon terme, aquells amb més volum de circulació, i finalment els que tenen més rellevància pels seus usos comercials, residencials o de serveis.
Pel que fa a les actuacions previstes, els treballs en calçada consistiran en l’arranjament del paquet estructural del paviment existent, amb tasques de fressat, anivellament, compactació i asfaltatge, així com el repintat de la senyalització viària.
En el cas de les voreres incloses dins la partida de 800.000 euros, s’hi preveuen tant arranjaments puntuals com intervencions integrals en alguns trams, amb l’objectiu, en molts casos, d’ampliar-ne l’amplada. Aquestes obres comportaran l’enderroc de les estructures velles, la canalització de serveis i la reposició d’una nova superfície de panots.
A banda d’aquest paquet principal, els 100.000 euros addicionals acordats en participació ciutadana permetran actuar en diversos punts del municipi. Entre les obres previstes hi ha millores en trams dels carrers del President Macià, Aragó i Nàpols, així com la reforma de la vorera del carrer d’Àngel Guimerà i la cimentació del rec que hi passa en paral·lel.
Aquestes inversions inclouen també l’arranjament de dues voreres i dos passos de vianants al barri Pla d'es Pla per reforçar-ne l’accessibilitat, així com la millora d’un tram de vorera del carrer de Pere Joan, entre els carrers d’Emili Joan i de Josep Joan.
Amb aquesta actuació, l’Ajuntament ha remarcat que vol reforçar el manteniment de l’espai públic i donar resposta a les necessitats de mobilitat i accessibilitat detectades en diferents sectors del municipi.
