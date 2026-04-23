Reparen els desperfectes que les ventades van provocar a l'estació de busos de la Bisbal d'Empordà
El temporal va malmetre la coberta de la marquesina i ha obligat a tancar la instal·lació.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, està reparant els danys que les ventades van provocar a l'estació de busos de la Bisbal d'Empordà. Els desperfectes a la coberta de la marquesina han comportat el tancament provisional de la instal·lació i l’habilitació d’una parada provisional en un espai molt proper, pe facilitar els desplaçaments dels usuaris. Els treballs consisteixen en la retirada del fals sostre de la marquesina i altres elements que puguin estar danyats o tenir risc de despreniment, així com en el condicionament de les instal·lacions. Aquestes tasques tenen un pressupost de 60.000 euros i un termini d’execució d'un mes.
