Tres ferits greus en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús a Jafre
Un dels ocupants de la furgoneta va quedar atrapat i va haver de ser excarcerat pels Bombers a la GI-634, que es va haver de tallar
Tres persones van resultar ferides greus aquest dimecres a la tarda en un xoc frontal entre una furgoneta i un autobús sense passatgers a la carretera GI-634, a l’altura de Jafre. L’accident va obligar a tallar la via mentre es feien les tasques de rescat i l’atenció als ferits.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís dos minuts abans de les sis i hi van desplaçar sis dotacions. Quan van arribar al lloc del sinistre, van trobar un dels ocupants de la furgoneta atrapat entre la ferralla i el van haver d’excarcerar. Les altres dues persones ferides ja eren fora dels vehicles.
Un cop alliberat, el ferit que havia quedat atrapat va ser evacuat amb helicòpter pel SEM. Segons el SEM, els tres ferits, que viatjaven a la furgoneta, van ser traslladats en estat greu a l’hospital Trueta de Girona.
Per atendre l’accident, el SEM va activar tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. L’autobús circulava sense passatgers en el moment de la col·lisió.
Els Mossos d'Esquadrade Trànsit de la seva banda van tallar la circulació a la GI-634 i investiguen les causes del sinistre viari.
Subscriu-te per seguir llegint
