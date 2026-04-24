Un cotxe crema de matinada a Palafrugell
Els Bombers eviten que les flames afectin altres vehicles i no s'han de lamentar ferits
Un cotxe va quedar totalment calcinat aquest divendres a la matinada en un incendi de vehicle a Palafrugell.
El foc es va declarar poc abans de tres quarts d’una de la matinada al carrer dels Àngels, on es van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat. En arribar al lloc, els efectius es van trobar l’incendi del turisme ja molt desenvolupat.
Els Bombers van treballar per sufocar les flames, que van afectar completament un vehicle de la marca Audi. La ràpida intervenció va permetre evitar que el foc es propagués a altres cotxes aparcats a la zona.
Segons el cos d'emergències, no es van produir més danys materials ni tampoc hi va haver persones ferides. A l'actuació també hi va participar la Policia Local de Palafrugell.
