Dos ferits en un xoc entre un cotxe i una moto a la GI-634 a Verges
Ambdós són evacuats a l'hospital Trueta
Dues persones van resultar ferides aquest dijous a la nit en un accident de trànsit a la GI-634, al seu pas per Verges, després d’un xoc entre un cotxe i una motocicleta.
El sinistre viari es va produir cap a un quart d’onze de la nit i va mobilitzar diversos efectius d’emergències. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Arran de l’accident, dos homes van resultar ferits. Segons han indicat fonts dels Bombers, el motorista va patir ferides de poca gravetat, mentre que el conductor del cotxe va quedar ferit lleu. Tots dos van ser atesos al lloc pels serveis sanitaris i posteriorment evacuats en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona.
