Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
agenda Gironallibres més venuts Sant Jordifesta major UdGterrasses GironaTemps de FlorsRoberto Íñiguez
instagramlinkedin

Palafrugell instal·la prop de 150 trampes per controlar la processionària del pi

El sistema evita l’ús de productes químics i s’ha aplicat en places, pinedes i altres zones verdes freqüentades del municipi

Una de les trampes per combatre la processonària en un pi de Palafrugell. / ajuntament de Palafrugell

Redacció

Palafrugell

L’Ajuntament de Palafrugell ha instal·lat prop de 150 trampes de collar per controlar la processionària del pi en nou espais verds del municipi. L’actuació s’ha dut a terme entre finals de febrer i finals de març, coincidint amb el període en què les erugues baixen dels arbres per enterrar-se al sòl.

Les trampes consisteixen en unes anelles que es col·loquen al voltant del tronc del pi, a una alçada d’entre 1,5 i 2 metres, i que incorporen una bossa a la part inferior. Quan les erugues de la processionària descendeixen en fila, topen amb la barrera i queden atrapades a la bossa.

Els dispositius s’han instal·lat al Camp d’en Prats, la plaça de Joan Planas i Salabert, l’Espai Marta Mata, l’Espai Teresa Burcet, la pineda Francisco de Quevedo, la plaça d’Antoni Miguel, la plaça del Doctor Trueta, el carrer del Pastor i la zona situada darrere la Pista de Patinatge Municipal.

La processionària del pi és una plaga habitual a la zona mediterrània. Les erugues passen l’hivern en nius de seda a les capçades dels pins i, a finals d’hivern, baixen en fila per enterrar-se i completar el seu cicle vital. Els pèls urticants que desprenen poden provocar reaccions al·lèrgiques en persones i animals domèstics, fet que en fa especialment necessari el control en espais públics freqüentats, recorda l'ajuntament en un comunicat.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents