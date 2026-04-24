Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordirecomanacions Sant Jordienderroc bloc Ferran Puigterrasses GironaPremis Generalitat GironaFòrum Industrial UdG
instagramlinkedin

La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals

Fina Camós en l'informe del 2025 posa sobre la taula la problemàtica de ciutadans que no es poden empadronar perquè no tenen domicili fix perquè qui lloga no els ho permet

El ple de Palamós durant la intervenció de la síndica.

El ple de Palamós durant la intervenció de la síndica. / DdG

Carme Vilà

Carme Vilà

Palamós

La Síndica de Greuges de Palamós, Fina Camós, en l'exposició del seu informe del 2025 que s'estan produint situacions de ciutadans que no es poden empadronar perquè no tenen domicili fix i no el tenen perquè els propietaris d'habitatges en lloguer o d'habitacions, no els permeten empadronar-se. Això fa que l'Ajuntament també ho denegui. En l'informe també va reiterar l'infradotació dels serveis socials i el tancament del centre obert per a menors per part del Consell Comarcal.

Camós, en relació a l'empadronament, va explicar que durant el 2025 s'han donat diversos casos en relació a l'empadronament que no s'han atès adequadament, en algun cas perquè la resposta s'ha demorat més de tres mesos i altres per interpretació estrictament literal de la norma. "A vegades es justifica la negativa perquè es volen evitar actes fraudulents que passa quan no s'acredita un domicili fix", va dir. I el problema és que "el propietari o qui li lloga l'habitació li denega el dret a l'empadronament", va exposar. Llavors l'Ajuntament ho denega per falta de domicili fix.

"Com més traves es posen, més efectes fraudulents al seu entorn, i cal tenir compte que qui demana la majoria de vegades no és l'inductor ni l'executor del frau, n'és la víctima", va manifestar. Per això va demanar que es tingui en compte i es busqui la solució adequada a cada cas concret.

Infradotació dels serveis socials

La segona qüestió principal que va detallar va ser "els serveis bàsics d'atenció social que insisteixo des de gairebé l'inici del mandat amb la infradotació dels serveis per les necessitats d'un municipi de gairebé 19.000 habitants.

El 2025 els serveis socials van atendre 2.533 persones que representen un 22% més que el 2021. A apuntar que es delega la gestió al Consell Comarcal i que potser seria més beneficiós la gestió directa. Va lligar els serveis socials amb el tancament del programa del centre orbert que atenia vint menors entre 6 i 12 anys es va deixar d'oferir l'any passat. Un recurs socioeducatiu per a nens i joves fora de l'horari escolar que intervé i detecta situacions de risc en la infància i adolescència.Avui dia, segos dades de l'àrea bàsica de serveis socials hi ha més de 25 menors de 12 anys susceptibles de ser atesos. Camós va apuntar que l'alcaldessa s'havia compromès a treballar perquè es reobri. Va puntar dades generals recollides de l'Idescat sobre el risc de pobres infantil que se situa en menors de 18 anys en el 36,5%, dos punts més que el 2024.

La situació la vincula a la problemàtica d'accés a l'habitatge.

81 expedients

L'activitat de la Síndica durant el 2025 ha estat de 81 expedients, 58 dels quals són queixes, 20 consultes i 3 actuacions d'ofici.

Les queixes han estat principalment per problemes relacionats amb altres administracions, compres per internet, desacord amb sancions, recollida de residus i neteja, o sorolls.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents