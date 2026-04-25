El Baix Empordà reclama auditar totes les depuradores després que un temporal deixés fora de servei l'EDAR de Vall-llobrega
El ple del Consell Comarcal aprova una moció on també es demana actuar d'urgència a l'afectada per una llevantada i reconsiderar-ne la ubicació
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar el bon funcionament i el manteniment adequat de les estacions depuradores d’aigües residuals de la comarca. L’acord, ratificat en el ple ordinari del 20 d’abril amb el suport tots els membres presents, demana a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Consorci d’Aigües de la Costa Brava una auditoria tècnica de totes les EDAR del Baix Empordà i un calendari d’actuacions per millorar la regeneració i l’aprofitament de l’aigua.
La moció posa el focus especialment en l’EDAR de Vall-llobrega, la depuradora de més transcendència de la comarca per població atesa, que actualment es troba fora de servei arran del temporal Harry de finals de gener. La riera d’Aubí es va desbordar i va acabar inundant completament les instal·lacions, provocant-hi greus danys.
Ara mateix, segons recull la moció, en aquesta depuradora només s’hi fan tractaments bàsics de l’aigua, que consisteixen a eliminar sòlids i aplicar un mínim control biològic abans que l’aigua acabi al mar. Aquesta situació obligarà els municipis litorals afectats —Palamós i Sant Joan, Palafrugell, Calonge i Sant Antoni, i Mont-ras— a fer controls específics de la qualitat de l’aigua de mar a les zones de bany. La reparació no es preveu que estigui enllestida fins ben entrat l’estiu, segons el text de la moció.
L’EDAR de Vall-llobrega dona servei a una població de disseny de 166.000 persones i cobreix municipis i nuclis com Vall-llobrega, Palamós i Sant Joan, Calonge i Sant Antoni, Mont-ras, Palafrugell, Calella, Tamariu i Llafranc. Per això, el ple reclama al Consorci d’Aigües de la Costa Brava que actuï amb la màxima celeritat possible per posar de nou en marxa la instal·lació.
La moció també va més enllà de la reparació urgent i proposa estudiar una nova ubicació per a aquesta depuradora, tenint en compte que l’actual és de 1985, necessita una ampliació i es troba en zona inundable. Els grups comarcals consideren que cal replantejar el futur d’una infraestructura clau per al sanejament d’una part important del litoral baix-empordanès.
13 depuradores
A la comarca hi ha actualment 13 estacions depuradores d’aigües residuals, tot i que una d’elles, la de l’Escala, està situada a l’Alt Empordà però dona servei a la zona de l’Estartit. Segons la moció, les depuradores de l’Escala, la Bisbal, Parlavà, la Pera, Forallac, Rupià, Serra de Daró i Ullastret estan gestionades per l’ACA, mentre que les de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Vall-llobrega, Pals, Begur i Torroella de Montgrí depenen del Consorci d’Aigües de la Costa Brava.
El text aprovat recorda que aquestes instal·lacions són essencials per protegir el medi ambient, la salut pública i la qualitat de les aigües del mar i dels rius. També remarca que tenen un paper especialment rellevant en una comarca amb una forta pressió turística i ambiental com el Baix Empordà.
Poca aigua regenerada
La moció alerta, a més, del baix percentatge d’aigua regenerada. Segons dades oficials de la Generalitat corresponents al 2023 que recull el text, només un 10% del cabal tractat es regenera de manera terciària i es destina, per exemple, a reg agrícola o a camps de golf. Un 30% es barreja amb l’aigua del riu i la major part, un 60%, acaba al mar.
Davant del context de canvi climàtic i de la possibilitat que els recursos hídrics siguin insuficients per satisfer la demanda global de la comarca, el Consell Comarcal defensa que la reutilització de l’aigua ha de ser una aposta estructural i no només una resposta puntual en períodes de sequera. En aquest sentit, la moció considera que abocar un 60% de l’aigua tractada directament al mar per després tornar-la a captar a través de dessaladores suposa una pèrdua constant d’energia i recursos.
Per tot plegat, el ple acorda instar l’ACA i el Consorci d’Aigües de la Costa Brava a fer una auditoria tècnica de cadascuna de les depuradores que gestionen, amb l’objectiu de conèixer l’estat real de cada instal·lació, assegurar-ne el correcte funcionament i garantir-ne un rendiment òptim. També demana que es presenti un calendari d’actuacions per avançar en la regeneració de tanta aigua com sigui possible i millorar l’eficiència tècnica de les depuradores de la comarca.
