Denuncien que una parada d’Aliança Catalana va increpar amb insults racistes alumnes d’un institut de Torroella durant Sant Jordi
L’alcalde Jordi Colomí assegura que el centre va confirmar que eren nens de 12 anys i anuncia una junta de portaveus dilluns
Membres de la comunitat educativa de l’Institut Montgrí de Torroella de Montgrí han denunciat que diversos alumnes del centre van ser "increpats, ofesos i expulsats de manera vexatòria" per persones responsables d’una parada d’Aliança Catalana, durant la diada de Sant Jordi.
Els fets, segons la versió recollida en un comunicat, van tenir lloc al matí, en el marc dels actes de celebració de Sant Jordi al municipi. A través de l'escrit, asseguren que les persones de la parada van proferir insults "de caràcter racista i excloent" contra els joves, amb expressions com "tots els immigrants han de marxar d’aquí" i "moros, negres, grocs... ja podeu marxar d’aquí, va!".
L’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, ha explicat a Diari de Girona que l’Ajuntament va tenir coneixement dels fets a través del centre educatiu. "Des del centre ens van confirmar que eren nens de 12 anys que es van sentir increpats", ha afirmat. El batlle ha remarcat que dona credibilitat al relat traslladat pel professorat "perquè si han fet un comunicat així és que ho han corroborat".
Segons el comunicat, entre l’alumnat afectat hi havia joves de procedències diverses, alguns nascuts a Catalunya i d’altres que hi viuen des de fa anys, amb famílies "plenament integrades i arrelades al nostre territori". L’escrit considera que l’episodi no només constitueix "una agressió verbal intolerable", sinó que també atempta contra "la dignitat de les persones, la convivència i els valors fonamentals" que defensen com a societat.
Colomí també ha assenyalat que, segons la informació de què disposa, "la majoria eren gent de fora de Torroella de Montgrí", en referència a les persones vinculades a la parada. Davant la situació, l’Ajuntament ha convocat una junta de portaveus de tots els partits dilluns a la tarda per consensuar un comunicat conjunt.
En el seu escrit, els membres de la comunitat educativa lamenten que un episodi d’aquestes característiques es produís en una jornada com Sant Jordi, que descriuen com un dia que simbolitza "la cultura, el respecte, la convivència i la identitat d’un país obert i acollidor". Per als signants, aquests comportaments són incompatibles amb "els valors democràtics, els drets humans i les llibertats" que es volen preservar i transmetre a les noves generacions.
L’alcalde ha expressat preocupació per l’impacte que aquests fets poden tenir en la convivència al municipi. "Em preocupa que fets com aquest generin crispació on no hi ha", ha dit Colomí.
