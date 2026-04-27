Condemna institucional pels insults xenòfobs a Torroella de Montgrí
El govern municipal rebutja els fets denunciats per l’Institut Montgrí, dona suport a la comunitat educativa i defensa la convivència davant la polèmica amb Aliança Catalana
L'equip de govern de Torroella de Montgrí, integrat per UPM, ERC i OTE, juntament amb el regidor del grup mixt Ramon Moreno, ha expressat la seva condemna més absoluta davant els recents fets de xenofòbia denunciats al municipi coincidint amb la diada de Sant Jordi.
Segons la comunitat educativa de l’Institut Montgrí, diversos alumnes, alguns d’ells menors, haurien estat increpats amb insults racistes per persones vinculades a una parada del partit Aliança Catalana. El centre considera els fets una agressió verbal greu i denuncia missatges d’exclusió dirigits a estudiants d’orígens diversos.
Els incidents, produïts en un context de gran afluència de públic, han generat preocupació en l’àmbit educatiu i institucional. L’Ajuntament ha mostrat el seu suport explícit al centre i ha remarcat que aquests comportaments “no representen, de cap manera, els valors” del municipi.
El govern municipal ha defensat que tant Torroella de Montgrí com l’Estartit han de continuar sent espais respectuosos, oberts i plurals, i ha subratllat que la convivència és un “patrimoni col·lectiu” construït al llarg dels anys que es defensarà amb determinació davant qualsevol intent de fractura social.
Per la seva banda, Aliança Catalana ha negat rotundament les acusacions i assegura que no es va produir cap insult racista. La formació qualifica la denúncia de “falsa i calumniosa”, sosté que els fets es limiten a una discussió entre joves i no amb membres de la parada, i no descarta emprendre accions legals.
Finalment, el consistori ha fet una crida a la ciutadania perquè actuï amb respecte i responsabilitat, insistint que aquests valors són essencials per preservar la cohesió social i garantir el benestar i el futur del municipi.
