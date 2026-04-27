Palafrugell posa en funcionament la pista ciclable del carrer de la Metal·lúrgia
L’espai incorpora il·luminació, obstacles tècnics i un circuit tancat per donar resposta a una demanda històrica del col·lectiu ciclista
L’Ajuntament de Palafrugell ha posat en funcionament una nova pista ciclable al carrer de la Metal·lúrgia, un espai tancat pensat perquè els joves puguin practicar ciclisme amb seguretat i en un entorn adequat.
L’actuació ha inclòs la instal·lació de focus d’il·luminació situats estratègicament per millorar la visibilitat, així com el condicionament del terreny per part de l’àrea d’Urbanisme, després que les pluges l’haguessin deixat en mal estat.
Des de l’àrea d’Esports, i amb la col·laboració del Club Ciclista Palafrugell, s’han incorporat diversos elements per configurar un circuit tècnic. La pista compta amb salts, pneumàtics i altres obstacles que permeten treballar habilitats sobre la bicicleta.
L’espai està delimitat amb una tanca, fet que garanteix un ús més ordenat i segur. Aquesta actuació respon a una reivindicació històrica del col·lectiu ciclista del municipi.
El primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Isidre Tenas, ha destacat que “posem en marxa un espai que feia temps que ens demanaven”, i ha agraït la implicació del Club Ciclista Palafrugell en la definició del circuit i dels elements instal·lats.
