Palamós habilita una partida d'1,5 milions per la segona fase del passeig del Mar
L'Ajuntament ha aprovat per ple una modificació de crèdit per l'import del projecte de naturalització i accessibilitat fins a la platja Gran
L'Ajuntament de Palamós va aprovar al ple d'abril una modificació de crèdit per habilitar una partida per a la segona fase de reforma del passeig del Mar. L'import és d'1.571.225 euros. Amb aquest pas s'avança per continuar la millora al tram de façana litoral. Es va aprovar amb els vots d'ERC i PSC, i l'abstenció de Junts. Som-hi, la CUP i Vox van votar en contra.
L'actuació contempla la recuperació del sistema dunar natural de l'espai on ara hi ha un aparcament de sauló que es retirarà, la instal·lació de passeres de fusta, i en conjunt una actuació que permetrà la retenció de la sorra.
El mes de juliol es va aprovar el projecte de la segona fase i ara s'habilita la partida. El projecte s'haurà de posar a concurs públic. L'Ajuntament té previst concretar amb l'Estat la seva participació econòmica en el projecte, segons apuntava l'alcaldessa, Maria Puig, en una intervenció a Ràdio Palamós.
Palamós va estrenar el passeig renovat a finals de març després de setze mesos d’obres i una inversió de 6,6 milions. Els fons Next Generation van aportar 3 milions d'euros. En la segona fase ara s'espera concretar quina part aporta l'Ajuntament i quina l'Estat.
Naturalitzar el tram litoral
Pel que fa als treballs, suposen naturalitzar l'espai on es recuperarà el sistema dunar a la zona de l'antic aparcament entre el passeig i la platja, per reforçar la retenció i estabilització de sorres. Es tracta d'una actuació que té en compte el canvi climàtic. També es retirarà la capa més contaminada de la sorra de la platja per pols de sauló que es col·locarà a l'espai de l'antic aparcament com a base de les noves dunes. La part següent es remourà per fer aflorar la sorra més neta. La zona dunar es protegirà amb límits de vímet natural i tanques de pals i corda.
Passeres de fusta, vegetació i serveis com dutxes són altres elements que es tenen en compte al projecte.
Aquesta part dels treballs no està previst que comencin fins passada la temporada turística.
