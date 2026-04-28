Els barris de Palafrugell porten els seus projectes al festival Flors i Violes
Grups de veïnes decoraran espais del certamen amb creacions tèxtils
Els barris de Palafrugell tindran presència directa al festival Flors i Violes amb projectes comunitaris convertits en accions artístiques. Diverses iniciatives impulsades per l’Àrea d’Acció Social, Ciutadania i Joventut formaran part de la programació del certamen, que se celebrarà del 30 d’abril al 3 de maig i omplirà el municipi d’espectacles, concerts i espais decorats.
Una de les propostes arribarà de la mà del grup de ganxet del carrer Ample, que decorarà els arbres d’aquest carrer amb peces de patchwork elaborades per les mateixes participants. També hi prendrà part el grup de costura del barri de la Punxa, que ambientarà el local social de la plaça de la Punxa amb creacions tèxtils pròpies.
En tots dos casos, es tracta de grups formats per una quinzena de dones que es troben habitualment als locals socials per fer activitats de ganxet i costura. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el treball comunitari que es promou als barris amb l’impuls de l’equip de Fem Barri, que busca afavorir l’autoorganització veïnal i generar espais de trobada i activitat compartida.
El festival també incorporarà una proposta sorgida del projecte municipal Aquí t’escoltem, impulsat des del Departament de Joventut. Aquest servei, adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, ofereix acompanyament a través d’un canal de WhatsApp i del personal de Can Genís per donar resposta a inquietuds, interessos o necessitats.En aquest cas, el jove palafrugellenc Marc Fernández va contactar amb el servei per compartir les seves inquietuds musicals. A partir d’aquest primer contacte, els tècnics de Can Genís han acompanyat el procés per vehicular la seva proposta dins del Flors i Violes. El resultat serà una actuació el dia 1 de maig a les sis de la tarda a la biblioteca de Palafrugell, on Fernández presentarà un espectacle que aborda la soledat a través de la figura de Bruce Springsteen.
Un centenar d'activitats
El Flors i Violes 2026 inclourà més d’un centenar d’activitats repartides en una quarantena d’espais. La plaça de Can Mario acollirà els concerts de gran format, amb caps de cartell com Sidonie i Els Catarres, mentre que els Jardins de Can Bech concentraran la programació familiar i els concerts de mig format.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant