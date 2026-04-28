Els barris de Palafrugell porten els seus projectes al festival Flors i Violes

Grups de veïnes decoraran espais del certamen amb creacions tèxtils

Una imatge d'arxiu d'un carrer de Palafrugell decorat durant una edició del Flors i Violes. / Ajuntament de Palafrugell

Redacció

Palafrugell

Els barris de Palafrugell tindran presència directa al festival Flors i Violes amb projectes comunitaris convertits en accions artístiques. Diverses iniciatives impulsades per l’Àrea d’Acció Social, Ciutadania i Joventut formaran part de la programació del certamen, que se celebrarà del 30 d’abril al 3 de maig i omplirà el municipi d’espectacles, concerts i espais decorats.

Una de les propostes arribarà de la mà del grup de ganxet del carrer Ample, que decorarà els arbres d’aquest carrer amb peces de patchwork elaborades per les mateixes participants. També hi prendrà part el grup de costura del barri de la Punxa, que ambientarà el local social de la plaça de la Punxa amb creacions tèxtils pròpies.

En tots dos casos, es tracta de grups formats per una quinzena de dones que es troben habitualment als locals socials per fer activitats de ganxet i costura. Aquestes iniciatives s’emmarquen en el treball comunitari que es promou als barris amb l’impuls de l’equip de Fem Barri, que busca afavorir l’autoorganització veïnal i generar espais de trobada i activitat compartida.

El festival també incorporarà una proposta sorgida del projecte municipal Aquí t’escoltem, impulsat des del Departament de Joventut. Aquest servei, adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys, ofereix acompanyament a través d’un canal de WhatsApp i del personal de Can Genís per donar resposta a inquietuds, interessos o necessitats.En aquest cas, el jove palafrugellenc Marc Fernández va contactar amb el servei per compartir les seves inquietuds musicals. A partir d’aquest primer contacte, els tècnics de Can Genís han acompanyat el procés per vehicular la seva proposta dins del Flors i Violes. El resultat serà una actuació el dia 1 de maig a les sis de la tarda a la biblioteca de Palafrugell, on Fernández presentarà un espectacle que aborda la soledat a través de la figura de Bruce Springsteen.

Un centenar d'activitats

El Flors i Violes 2026 inclourà més d’un centenar d’activitats repartides en una quarantena d’espais. La plaça de Can Mario acollirà els concerts de gran format, amb caps de cartell com Sidonie i Els Catarres, mentre que els Jardins de Can Bech concentraran la programació familiar i els concerts de mig format.

