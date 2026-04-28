L'hospital de Palamós millora la comunicació entre pacients i professionals

L'objectiu és facilitar la comprensió durant la consulta i optimitzar el temps de visita

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu. / SSIBE

Redacció

Palamós

L’hospital de Palamós ha posat en marxa aquesta setmana una campanya per millorar la comunicació entre pacients i professionals sanitaris durant les visites mèdiques. Sota el lema Salut sense dubtes: fes sempre 3 preguntes, la iniciativa convida els usuar a plantejar tres qüestions bàsiques per entendre millor el diagnòstic, el tractament i les indicacions rebudes.

Les tres preguntes que es proposen són: «Què tinc?», per comprendre el diagnòstic; «Què he de fer?», per conèixer el tractament o les accions que cal seguir, i «Per què?», per entendre el motiu de les indicacions donades pel professional de salut.

La campanya vol ajudar els pacients a arribar a la consulta amb les idees més ordenades i, alhora, optimitzar el temps de visita. Des de l’hospital recorden que aquest moment sovint es viu amb nervis o càrrega emocional, especialment quan s’està pendent d’un diagnòstic o del resultat d’alguna prova. Per això, la iniciativa també busca convertir el temps d’espera en una estona de preparació activa.

El projecte es basa en tres eixos: fer més eficient la visita mèdica, millorar la comprensió de la informació sanitària i humanitzar l’espera. L’objectiu és que la comunicació entre pacient i professional sigui més clara i bidireccional, i que les persones surtin de la consulta amb més autonomia per gestionar la seva salut.

Durant tot el mes de maig, les persones que arribin a l’hospital de Palamós per confirmar una visita trobaran una persona voluntària que els explicarà la campanya i els lliurarà un díptic informatiu, on podran anotar preguntes i dubtes abans d’entrar a la consulta. Les sales d’espera també difondran la imatge i el missatge de la iniciativa per animar els pacients a pensar què volen preguntar.

La campanya s’avaluarà a través de preguntes específiques incorporades a l’enquesta de satisfacció NPS i els resultats es compararan amb els indicadors anteriors. Un cop analitzada aquesta primera fase a l’hospital, està previst que la iniciativa s’estengui durant l’estiu als diferents CAP de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.

