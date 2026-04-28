Enxampen un gome intentant robar en un edifici en rehabilitació a la Bisbal i fuig per un forat a la paret

Al fugir, l'home va colpejar un agent dels Mossos

El forat per on es va escapar

El forat per on es va escapar / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de la Bisbal d’Empordà van detenir el passat dimecres 22 d’abril un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els fets van tenir lloc la mateixa nit, en un edifici en procés de reforma integral, quan cap a dos quarts de deu del vespre es va activar l’alarma. Immediatament, els cossos policials van anar fins al lloc per fer comprovacions. Un cop allà, no van observar cap accés forçat, però havien arrencat els detectors volumètrics del sistema d’alarma i eren a terra. Dins l’edifici, de tres plantes, els agents van sentir soroll d’objectes caient a terra, a la planta baixa.

Un dels agents va sorprendre un home que intentava fugir a través d’un forat fet a la paret mestra. El va agafar pels braços per evitar la fugida, però aquest es va resistir i va colpejar l’agent. L’home va despenjar-se cap a fora amb les cames pel forat, que era a uns dos metres d’alçada, tenia unes dimensions aproximades de cinquanta per cinquanta centímetres i el gruix foradat era d’uns quaranta centímetres.

Amb el suport d’una patrulla de Mossos i una de la Policia Local, van tancar el perímetre fins a localitzar el lladre en un edifici semiabandonat on s’havia amagat. Els Mossos, amb la col·laboració dels agents de la Policia Local, van detenir l’home.

El detingut, que tenia antecedents, va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.

