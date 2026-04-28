Tot a punt per a una nova edició del Sant Joan Florit a Palamós
La festa engalanarà diumenge 16 carrers i 20 espais, patis i jardins amb flors i plantes, i inclourà mercat artesanal, concerts i dinar popular
Sant Joan de Palamós tornarà a omplir-se de flors aquest diumenge, 3 de maig, amb una nova edició del Sant Joan Florit. La tradicional activitat, organitzada per l’Associació de Veïns de Sant Joan amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, se celebrarà durant tot el dia i tindrà com a principal atractiu l’exposició de flors i plantes al nucli antic.
La proposta començarà a les deu del matí i s’allargarà fins a les vuit del vespre. Enguany, el Sant Joan Florit engalanarà 16 carrers i places, als quals se sumaran 20 espais, patis i jardins particulars decorats amb flors i oberts al públic. Els balcons, finestres i carrers del nucli de Sant Joan lluiran composicions florals al llarg de tota la jornada.
A banda de la decoració floral, el programa inclou diverses activitats paral·leles. La plaça de Mossèn Gumersind acollirà, de deu del matí a vuit del vespre, un mercat d’artesania i art floral, així com una mostra de pintura a càrrec d’artistes locals. També es podrà visitar l’exposició Recull de colors, del pintor palamosí Pere Garroset, a l’espai de Can Fesol, al carrer Aiguamoix.
Les activitats familiars també tindran protagonisme. A partir de les onze del matí, a l’espai del Mas Oliver, hi haurà passejades amb poni i un corral amb xais per als més petits. Aquesta proposta es farà fins a les dues del migdia i es reprendrà a la tarda, de cinc a set. A la mateixa hora, la plaça de Sant Joan acollirà el Concurs de Dibuix Infantil.
Repic de campanes
El programa del matí continuarà amb el tradicional repic de campanes a l’església de Santa Eugènia, el lliurament dels premis del concurs de redacció organitzat per la biblioteca El Caliu i el concert de la formació coral El Progrés, també a l’església. A dos quarts d’una del migdia es farà el lliurament del Ram Honorífic Sant Joan Florit 2026, un reconeixement a una persona o col·lectiu destacat per la seva dedicació al poble de Sant Joan.
Després del lliurament dels premis del Concurs de Dibuix Infantil, la plaça de Sant Joan acollirà, a partir de la una del migdia, el concert del Coro Rociero Azahares. Tot seguit, a les dues, se servirà el tradicional dinar popular a la plaça de Mossèn Gumersind, amb fideuà com a plat principal i botifarra de segon. Els tiquets es poden comprar anticipadament per 10 euros a Ca l’Angeleta, la farmàcia Massaneda i l’estanc de Sant Joan.
La programació de tarda es reprendrà a partir de dos quarts de cinc amb més música a l’escenari de la plaça de Sant Joan. Hi actuaran la coral de l’Institut-escola Vila-romà, l’escola Vedruna, la coral Veus que bé, els alumnes de l’Espai de Música i l’acadèmia d’arts escèniques L’Assaig by Elisabet.
Finalment, el programa d’activitats paral·leles es tancarà a partir de les cinc de la tarda amb la tertúlia Memòria de Sant Joan de Palamós, organitzada per l’entitat Clau de Volta a la biblioteca El Caliu, amb la participació de veïns i veïnes del municipi per recordar el passat del nucli.
