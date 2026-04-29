L’inici de la reforma dels icònics cubs de Sant Pol és imminent
Les obres, valorades en uns 300.000 euros, començaran el maig amb materials més resistents a la intempèrie, la humitat i l’erosió marina
La rehabilitació dels icònics cubs de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols, és a punt de començar. L’Ajuntament està ultimant l’adjudicació de les obres, després que quatre empreses hagin optat al contracte, i la previsió municipal és que els treballs puguin arrencar durant el mes de maig. L’actuació sortia a licitació amb un pressupost de 332.863,91 euros, IVA inclòs, i un termini d’execució de cinc mesos. Visualment, ara mateix, els set cubs estan embolcallats amb xarxes per eitar despreniments.
El regidor d’Espai Públic i Vialitat, David Oliveras, de Tots per Sant Feliu, explica que el contracte encara no està formalment adjudicat, però que el procediment es troba en la recta final. L’empresa proposada per assumir els treballs és Elecnor Servicios y Proyectos SAU, que ha presentat la millor oferta, per un import de 251.909,98 euros sense IVA, que s’eleva fins als 304.811,08 euros amb el 21% d’IVA inclòs. «Estem a punt d’adjudicar i d’encarregar les obres», assenyala Oliveras. Segons el regidor, només resta completar algun tràmit vinculat a la certificació d’un dels productes que s’haurà d’utilitzar. La previsió és que l’adjudicació es pugui tancar els propers dies.
L’objectiu de l’actuació és renovar tota la pell exterior dels cubs, que presenten un estat de deteriorament important per l’efecte del pas del temps i, sobretot, per la seva exposició directa al mar. La reforma és una actuació que veïns de la zona feia temps que esperaven, precisament pel deteriorament visible d’aquestes construccions tan característiques de Sant Pol. «El problema és que estan molt a prop del mar i la corrosió de la sal fa que els materials tinguin poca durada», explica el regidor. Per això, l’Ajuntament ha fet un estudi per buscar materials més resistents a la intempèrie, la humitat i l’erosió marina.
La reforma mantindrà la imatge d’enrajolat exterior, però amb una solució constructiva més duradora. Segons Oliveras, se substituirà el sistema actual per una base més sòlida i materials de més qualitat, pensats per suportar millor les condicions d’un entorn marítim. Les parts més inclinades dels cubs, per on baixa l’aigua quan plou i que pateixen una erosió més directa, també es reforçaran per evitar que es torni a reproduir el mateix problema a curt termini.
Set cubs
En total, l’actuació afectarà set cubs, tot i que visualment alguns apareixen adossats entre ells. Actualment, aquests espais tenen usos diversos vinculats a la platja i a les concessions administratives de la zona. Segons Oliveras, n’hi ha que són utilitzats pel club de vela, altres funcionen com a lavabos públics, i també hi ha magatzems vinculats al club nàutic de s’Agaró i al xiringuito de Sant Pol. A més, un dels espais l’ocupa una empresa concessionària que ofereix activitats a la costa, com ara coasteering i altres propostes esportives i de lleure al litoral.
Aturada a l'agost
La previsió municipal és que les obres comencin al maig i que es facin en diverses fases, amb una aturada durant l’agost per no interferir en el moment de màxima afluència turística. L’Ajuntament vol evitar el trànsit de camions, els sorolls i les molèsties en plena temporada alta. Tot i això, Oliveras no descarta que durant l’agost es pugui continuar fent alguna feina interior o menys invasiva, sempre que no generi afectacions importants.
Els concessionaris ja han estat informats del calendari i, segons el regidor, han preferit mantenir els mòduls provisionals durant tota la temporada abans que haver de fer trasllats a mitja campanya d’estiu. «Ells mateixos ens van dir que estimaven més passar tota la temporada amb mòduls que no pas canviar a mitja temporada», explica Oliveras. Per això, les casetes provisionals instal·lades a la zona continuaran en funcionament durant els mesos de més activitat.
Si el calendari es compleix, la reforma hauria d’estar enllestida abans de final d’any. El termini oficial és de cinc mesos, però amb l’aturada prevista a l’agost, l’Ajuntament calcula que els treballs podrien acabar cap a la tardor. «No ens volem enganxar els dits, però abans de final d’any hauria d’estar», apunta Oliveras.
