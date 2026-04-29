La Bisbal es prepara per a un 1 de maig de mercat, art i brocanters
La jornada comercial i festiva a La Bisbal d'Empordà inclou música, espais infantils, tallers de ceràmica, art i activitats familiars
La Bisbal d’Empordà tornarà a convertir aquest divendres el centre de la ciutat en un gran espai comercial i festiu amb la XXXV Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig. La cita coincidirà amb el mercat setmanal i reunirà més de 150 parades entre marxants, botigues, entitats i activitats repartides per diferents punts del municipi.
La fira combinarà la botiga al carrer amb el mercat setmanal i diversos espais temàtics. Segons l’Ajuntament, hi haurà 56 parades de marxants eventuals, 50 parades del mercat setmanal i més de 50 parades de botigues i entitats bisbalenques. De manera excepcional, les parades d’alimentació habituals dels divendres es traslladaran a la plaça Nova.
El programa s’estendrà per diferents espais de la ciutat. La 13a edició de l’Espai Fireta comptarà amb 25 parades infantils de venda d’objectes de segona mà o treballs manuals, mentre que la 15a edició de l’Espai d’Art, a la plaça del Castell, reunirà 21 espais. En aquest mateix punt també s’hi farà la 9a Mostra de Playmobil, amb dues parades de venda.
Un recorregut per tot el centre
El passeig Marimon Asprer acollirà la 8a Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines, amb 19 parades. A la plaça del Castell també s’hi instal·larà la tercera mostra de cerveses artesanes, amb la participació de les cerveseres Albera, la Faixa i Notenfadis. A la tarda, de 17 a 20 hores, aquest espai estarà ambientat amb música.
La jornada tindrà també activitats per a públic familiar. A la plaça Germans Sitjar hi haurà una zona de jocs gegants tradicionals i al passeig Marimon Asprer s’instal·larà un espai d’atraccions infantils. A la plaça Benet Mercader, a partir de les 18 hores, es farà una audició de sardanes amb La Principal de Banyoles, organitzada pels Amics de la Sardana. Durant tot el dia, a l’avinguda de les Voltes i sota les Voltes, hi haurà exhibicions i tallers de puntaires.
Art, comerç i ceràmica
La Federació del Comerç, coorganitzadora de la fira, impulsarà diverses propostes familiars. A la plaça Major s’oferirà un taller de torn de ceràmica obert a tots els públics i sota les Voltes es podran veure les tradicionals catifes de flors, elaborades amb flors i materials reciclats.
La fira també inclourà la mostra Art i Comerç, amb obres exposades als aparadors d’una trentena d’establiments. La inauguració es farà a les 11 hores a la plaça Jacint Verdaguer, amb un recorregut per diferents espais expositius.
Els orígens de la Fira Mercat al Carrer es remunten al 1991, quan es va reinventar la tradicional Fira de Cinquagesma, documentada des del 1448 a partir d’un privilegi atorgat per la reina Maria, muller d’Alfons IV el Magnànim. L’Ajuntament recorda que, avui, la cita s’ha consolidat com una fira multisectorial amb presència de sectors econòmics diversos.
