Palamós reprèn les reunions de barri per concretar projectes veïnals
El cicle va començar al Barri Vell i continuarà fins al 14 de maig a l’Eixample, Sant Joan, Mas Guàrdies-Cases Noves i Es Pla
Palamós ha començat un nou cicle de reunions veïnals per recollir i concretar propostes sobre els projectes que els veïns consideren prioritaris per al seu barri. Les trobades van arrencar aquest dimarts, 28 d’abril, al Barri Vell, i continuaran fins al 14 de maig amb sessions a l’Eixample, Sant Joan, Mas Guàrdies-Cases Noves i Es Pla.
L’Àrea de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Palamós reprèn així la dinàmica encetada el 2024, però ara amb un objectiu més concret: treballar propostes relacionades amb els barris i avançar en la definició de projectes que puguin tenir interès per al municipi. La voluntat municipal és que aquestes trobades serveixin també per reprendre qüestions ja plantejades en reunions anteriors i situar-les en un calendari.
La primera sessió es va fer a les galeries Carme, amb veïns del Barri Vell. Segons la informació municipal, en aquesta trobada es va continuar treballant en propostes i projectes que ja havien sortit en reunions prèvies i que ara cal acabar de concretar i establir un calendari.
Reunions fins al 14 de maig
El calendari continuarà el 5 de maig, a les 19 h, amb la reunió adreçada als veïns de l’Eixample, a l’espai municipal de la Gent Gran, al carrer del president Francesc Macià, 7, 1r pis. Dos dies després, el 7 de maig, a les 18 h, serà el torn de Sant Joan, amb una sessió a l’Aula d’Aprenentatge, al carrer de la Riera, 31.
La reunió per als barris de Mas Guàrdies i les Cases Noves es farà l’11 de maig, a les 18 h, al local municipal de Mas Guàrdies, al carrer de Lleida, 7. El cicle es tancarà el 14 de maig, també a les 18 h, amb la trobada dedicada a Es Pla, al Centre Obert, al carrer de Gaspar Matas, 24, al costat del Pavelló Municipal d’Esports.
Inscripció prèvia
Les reunions són obertes a tothom, però cal confirmar l’assistència. Les persones interessades poden fer-ho enviant un correu electrònic a pciutadana@palamos.cat o un missatge de WhatsApp al 696 176 424, indicant el dia de la sessió i el nombre de persones que hi assistiran.
Per ampliar la participació, l’Ajuntament ha fet arribar informació a les entitats i associacions del municipi i també ha convocat persones que ja havien assistit a sessions anteriors. A més, s’han enviat cartes a veïns majors de 18 anys seguint criteris que prioritzen persones menors de 35 anys, persones nascudes fora de Catalunya i dones.
Subscriu-te per seguir llegint
