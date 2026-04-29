SOS Costa Brava presenta un nou recurs contra l’hotel d’Aigua Xelida a Palafrugell
La federació impugna el Pla de Millora Urbana que permetria construir quatre edificacions de fins a deu metres d’alçada al Puig sa Trona
SOS Costa Brava ha presentat un nou recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Pla de Millora Urbana de l’hotel d’Aigua Xelida, a Palafrugell. La federació ecologista impugna el planejament que permetria implantar un establiment hoteler a la muntanya del Puig sa Trona, a Tamariu, en un àmbit que considera especialment sensible pel seu valor forestal i paisatgístic. Segons l’entitat, el projecte preveu quatre edificacions: un volum principal de 1.450 metres quadrats i tres volums més de 850 metres quadrats cadascun. Les construccions tindrien planta baixa més dues plantes i podrien arribar fins als deu metres d’alçada. En total, l’actuació afectaria una superfície forestal de 2,2 hectàrees.
SOS Costa Brava denuncia que el planejament classifica com a sòl urbà uns terrenys que, segons sosté, no disposen de serveis urbanístics, tenen naturalesa forestal i presenten forts pendents. La federació també alerta del fort impacte paisatgístic que, al seu parer, tindria la implantació de l’hotel en aquest punt del litoral de Palafrugell. El recurs contra l’hotel d’Aigua Xelida forma part d’una denúncia més àmplia de SOS Costa Brava sobre diverses actuacions urbanístiques al municipi. L’entitat acusa l’Ajuntament de Palafrugell d’inacció i de permetre projectes que, segons defensa, poden tenir un impacte irreversible sobre el territori.
Entre els altres àmbits assenyalats hi ha la muntanya de Sant Sebastià, on la federació alerta de l’aprovació d’un pla que permetria la construcció de vuit noves segones residències, amb un sostre total de 2.400 metres quadrats, en una zona boscosa amb pendents superiors al 20% i propera a espais protegits. SOS Costa Brava assegura que aquest planejament ja va ser impugnat el febrer del 2025 i que el TSJC l’ha admès a tràmit. La federació també denuncia la manca d’execució de la sentència ferma sobre el macroxalet del Golfet. Segons l’entitat, el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona va requerir el 15 de gener del 2025 l’execució forçosa de l’enderroc dels murs en un termini de tres mesos, però més de dos anys després de dictar-se les sentències aquestes continuen sense complir-se.
El camí de ronda entre el Golfet i Cap Roig
Un altre dels punts que SOS Costa Brava posa sobre la taula és el camí de ronda entre el Golfet i Cap Roig. L’entitat reclama l’obertura del pas públic, la retirada de tanques i l’execució de les obres de condicionament i restauració dels accessos. També recorda que existeix un projecte redactat pel Ministeri de Medi Ambient des del 2018 i una garantia econòmica dipositada per executar-lo. El comunicat també es refereix a la Pineda del Canadell, a Calella de Palafrugell, on el POUM preveu, segons SOS Costa Brava, la construcció de més de 50 habitatges i la cobertura de la riera. L’entitat alerta que, si no es modifica el planejament, es podria perdre un dels principals espais verds del litoral.
Finalment, la federació assenyala els Jardins Rubió i Tudurí, també a Calella de Palafrugell, que considera un espai de gran valor paisatgístic i històric. SOS Costa Brava s’oposa al Pla de Millora Urbana i a les modificacions del POUM vinculades a aquest àmbit, perquè considera que qualsevol nova construcció en trencaria l’equilibri. SOS Costa Brava reclama un canvi de model urbanístic i l’aturada dels projectes que considera lesius per al litoral. L’entitat sosté que «continuar construint a la Costa Brava és destruir-la».
Diari de Girona ha contactat amb l’Ajuntament de Palafrugell per recollir la seva valoració sobre les denúncies de SOS Costa Brava. De moment, el consistori no ha donat resposta.
