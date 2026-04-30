Detingut a Palafrugell un multireincident amb més de 40 detencions per escopir a un nadó de deu mesos davant de la mare

La Policia Local el va arrestar poca estona més tard per un delicte de vexacions, un cop es van denunciar els fets

La comissaria de la Policia local de Palafrugell / Ajuntament de Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell ha detingut un multireincident d'uns 25 anys , amb més de 40 detencions, per haver escopit un nadó d'uns deu mesos. Els fets van passar en un carrer del centre de la localitat aquest dimecres pels volts de quarts d'una del migdia. La mare de la criatura passejava amb un cotxet i el nadó a dins, quan l'arrestat es va acostar i va fer-li ganyotes. La mare, però, va sospitar que l'home estava sota els efectes de l'alcohol i va intentar evitar-ho, canviant de direcció. Va ser en aquell moment que el detingut va escopir al nadó de deu mesos i va marxar del lloc dels fets. La mare va denunciar els fets i la Policia Local va detenir el sospitós poca estona més tard per un delicte de vexacions.

L'arrestat és un jove d'uns 25 anys a qui han detingut fins a 42 vegades entre els Mossos i la Policia Local per delictes diversos, entre els quals amenaces, agressió sexual, robatoris amb força, furts o atemptats als agents de l'autoritat. Després de passar a declarar, el jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà l'ha deixat en llibertat.

CCOO denuncia que Nestlé vulnera el dret d'informació amb l'ERO i demana a Inspecció de Treball que intervingui

Sarrià de Ter, seu del Campionat d'Espanya Infantil Femení d'handbol

En Peyu converteix el dia a dia del seu ramat de cabres en un joc de taula

Desmantellen un cultiu amb 1.000 plantes de marihuana en una casa de Lloret de Mar

Una reanimació a Banyoles, un rescat al mar a Lloret i una persecució des de Ripoll, entre les actuacions reconegudes pels Mossos
