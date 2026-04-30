Un mapping de foc i llum obre tres dies de Flors i Violes a Palafrugell
La 17a edició del festival transforma el centre de la vila del 30 d’abril al 3 de maig amb concerts de Sidonie i Els Catarres, espais reoberts, propostes familiars i instal·lacions artístiques
Palafrugell obre aquest dijous una nova edició del Flors i Violes amb un espectacle inaugural de mapping, llum, foc i so 3D a la plaça de l’Església. El festival, que arriba a la 17a edició, s’allargarà fins diumenge 3 de maig amb prop d’un centenar d’activitats per a tots els públics, concerts de Sidonie i Els Catarres a la plaça de Can Mario i més de trenta espais del centre transformats en instal·lacions florals i artístiques.
Palafrugell torna a canviar de pell durant quatre dies. El Flors i Violes arrenca aquest dijous, 30 d’abril, amb l’espectacle Elements, una proposta de Fotonik.Lab amb la col·laboració de Drakonia que combina mapping visual, llums, foc i so 3D a la façana de l’església. La projecció es podrà veure gratuïtament avui a les 22.00 i a les 23.00 hores, i es repetirà divendres a les 21.30 i a les 22.30 hores.
La cita arriba enguany a la 17a edició i manté el format que ha convertit el festival en un dels caps de setmana més moguts del calendari cultural i comercial del municipi. Segons l’organització, hi haurà al voltant d’un centenar d’activitats, concerts i espectacles, amb una quarantena d’espais i places decorades entre el 30 d’abril i el 3 de maig. El regidor Sergi Luís situa l’objectiu d’assistència entre els 20.000 i els 30.000 visitants si el temps acompanya, després d’una edició anterior que va rondar les 20.000 persones.
Can Mario concentra els concerts de nit
La música tornarà a tenir un pes central. La plaça de Can Mario acollirà els concerts nocturns, amb Sidonie com a reclam de divendres 1 de maig, presentant el disc Catalan Graffiti, i Els Catarres com a cap de cartell de dissabte. La música d’ambient començarà cada nit a partir de les vuit del vespre, amb zona de food trucks i sessions de DJ.
El director artístic i programador del festival, Gerard Ventura, defensa que la plaça de Can Mario s’ha consolidat com l’espai de gran format del Flors i Violes. Segons Ventura, el creixement dels concerts de nit ha beneficiat també els establiments del centre. El festival, però, no es limita als grans noms musicals: també incorpora una programació familiar àmplia, amb titelles, circ, jocs infantils, espectacles de petit format i concerts pensats per a famílies.
Entre aquestes propostes hi ha La Colla Pirata, que actuarà dissabte amb l’espectacle Tots som Pirates, i Rock per Xics, que diumenge al migdia presentarà El Rock és salut. El Pati de la Biblioteca tornarà a ser un dels punts de programació familiar, amb activitats pensades per a públic infantil i també amb la presència d’un jove artista vinculat al projecte municipal Aquí t’escoltem, segons va explicar la regidora Andrea Albizua.
Espais reoberts i memòria palafrugellenca
Un dels eixos més visibles del festival serà, de nou, la transformació del centre. El recorregut inclou més de trenta espais, carrers i places amb decoracions florals, instal·lacions artístiques i propostes visuals. Entre els espais destacats hi ha els Jardins de Can Bech, la Casa Genís, El Mercantil, el Pati de la Biblioteca, Plats i Olles i l’antiga Oficina de Correus, que obrirà temporalment abans d’assumir una nova funció.
El director artístic d’espais, Francesc Niell, descriu aquesta edició com una barreja entre memòria palafrugellenca i llenguatges més actuals, amb presència d’intel·ligència artificial en alguna de les propostes. En aquest mapa efímer també hi entren les escoles i instituts de Palafrugell, que participen al carrer Estret amb la instal·lació Paraules que floreixen.
El festival es completa amb el mercat d’artesans als carrers dels Valls i Cavallers, de divendres a diumenge, i amb el concurs d’aparadors promogut per Oohx!gen Palafrugell, Comerç i Negoci. La implicació de comerços, entitats, escoles, associacions i espais privats és una de les peces que l’Ajuntament subratlla com a motor del festival.
Dansa i arts visuals al Museu Can Mario
El Museu d’Escultura Contemporània Can Mario també formarà part del recorregut amb Compàs III, una instal·lació performativa de l’artista visual gironina Laura Bergillos en col·laboració amb la ballarina Maria Quero. La proposta combina arts visuals i dansa i es podrà veure els dies 2 i 3 de maig, amb activacions performatives a les 12.30 hores.
La peça ha estat creada específicament per al museu i planteja l’espai expositiu com un lloc viu i en transformació. Durant l’acció, la ballarina desplega i tensiona materials dins l’arquitectura del museu fins a construir una instal·lació que queda com a rastre físic del moviment. La proposta parteix de tres recorreguts i culmina amb l’acció de trenar, inspirada en la idea musical de l’ostinato, basada en la repetició amb variacions.
La instal·lació es podrà visitar al Museu Can Mario el dissabte i el diumenge de 12.30 a 13.30 hores i de 17.00 a 19.30 hores. Laura Bergillos, nascuda a Girona el 1992, treballa en l’àmbit de l’escultura i la instal·lació, mentre que Maria Quero és ballarina de dansa contemporània i ha participat en produccions del Gran Teatre del Liceu i en projectes internacionals.
El Flors i Violes torna així a convertir Palafrugell en un itinerari cultural de carrer, amb la combinació habitual de música, art, comerç local, espais patrimonials i activitats familiars. El repte, com cada any, serà que la vila no sigui només escenari del festival, sinó també part activa del recorregut.
