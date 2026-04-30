Judit Zaragoza deixa l’Ajuntament de Palafrugell pel cas de la licitació de les boies
La fins ara edil assegura que no va participar en l’expedient del servei de boies i que es va abstenir en les votacions de la Junta de Govern Local
Judit Zaragoza ha formalitzat aquest dijous la seva renúncia com a regidora de l’Ajuntament de Palafrugell. La decisió arriba, segons ha exposat la fins ara edil, després d’una campanya de difamació vinculada al procés de licitació del servei de boies. Zaragoza defensa que no ha participat en l’expedient administratiu i que es va abstenir en les votacions de la Junta de Govern Local relacionades amb aquest assumpte.
Segons la comunicació difosa per l’Ajuntament, Zaragoza vincula la decisió a una campanya de difamació que, afirma, ha afectat tant la seva esfera personal com institucional. La regidora assegura que no vol continuar essent objecte d’atacs personals i dona per tancada la seva etapa al consistori.
Defensa que no va intervenir en l’expedient
En el seu escrit, Zaragoza sosté que no ha participat en cap fase del procediment administratiu relacionat amb la licitació. També afirma que l’expedient ha estat gestionat per l’àrea de Qualitat Urbana i que no va intervenir en l’elaboració dels plecs.
La fins ara regidora també recorda que es va abstenir en les votacions de la Junta de Govern Local vinculades a aquest assumpte, d’acord amb la normativa vigent.
“Me’n vaig amb la consciència ben tranquil·la”
Zaragoza defensa la feina feta durant els darrers tres anys a l’Ajuntament de Palafrugell i assegura que marxa amb una valoració positiva de la seva etapa municipal.
«Me’n vaig amb la consciència ben tranquil·la, fent un balanç positiu de la feina feta aquests tres anys, del temps que hi he esmerçat i dels resultats obtinguts», afirma en la comunicació.
