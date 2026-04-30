Palamós tanca l’accés amb cotxe a cala Estreta fins a final d’estiu
La regulació comença l’1 de maig i inclou control de matrícules per sancionar accessos no autoritzats
Palamós tancarà a partir de la mitjanit de l’1 de maig l’accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta, dins l’Espai d’Interès Natural Castell-Cap Roig. La mesura s’allargarà fins a final d’estiu, mentre es mantingui el risc d’incendis forestals, i arriba acompanyada de l’activació de l’aparcament tarifat de Castell i d’un nou sistema de control fotogràfic de matrícules.
L’Ajuntament de Palamós torna a activar la regulació d’accés motoritzat a un dels espais litorals més sensibles i freqüentats del municipi. La restricció afectarà el camí de cala Estreta que travessa el centre de l’EIN Castell-Cap Roig i ja s’havia aplicat durant el període festiu de Setmana Santa, però ara quedarà vigent de manera ininterrompuda fins a final d’estiu.
La mesura busca preservar els valors naturals de l’espai, ordenar-ne l’ús públic i donar prioritat als desplaçaments a peu i amb bicicleta. El consistori també vincula el tancament a la seguretat dels usuaris i a la necessitat de facilitar la intervenció dels equips d’emergència en cas d’incendi forestal o d’altres situacions de risc.
El tancament afectarà tots els vehicles motoritzats de persones que no resideixin ni tinguin cap propietat en aquest sector. La regulació inclou els accessos a l’EIN Castell-Cap Roig i es controlarà en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, que també tenen terme municipal en aquest àmbit, i d’acord amb la Generalitat de Catalunya. Els accessos a peu, tant pel camí de ronda com pels corriols existents, continuaran oberts amb normalitat.
Tancament també a S’Alguer
Pel que fa a l’espai natural de la pineda d’en Gori-S’Alguer, el tancament ininterromput de l’accés motoritzat començarà el 15 de juny i es mantindrà també fins a final d’estiu. En aquest cas, el calendari arrenca més endavant, coincidint amb el període de més pressió sobre aquest tram litoral de Palamós.
En paral·lel, aquest divendres també es posa en marxa el servei de l’aparcament tarifat de Castell, situat a la part superior de la plana i a tocar de la carretera asfaltada que dona accés a Castell. El pagament s’aplicarà de dilluns a diumenge fins a final d’estiu, excepte per als propietaris de vehicles que tributen l’impost de circulació a Palamós, que hi podran estacionar gratuïtament.
L’aparcament de Castell té un disseny modular que permetrà obrir més zones d’estacionament a mesura que augmenti l’afluència d’usuaris, fins a arribar a un màxim de 600 cotxes. Per informar del nivell d’ocupació, s’utilitzarà el panell lluminós situat al lateral del giratori de la C-31, que dona accés al camí cap a la platja.
El consistori recorda que no s’hi permetrà la pernocta de furgonetes i autocaravanes ni l’acampada lliure. L’altra zona d’aparcament de Castell, situada al final del camí d’accés a la platja i amb 50 places, quedarà reservada exclusivament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda acreditada i per als serveis ubicats a la platja.
Control de matrícules
Una de les novetats d’enguany és la instal·lació d’un sistema de control fotogràfic de matrícules. Aquest dispositiu permetrà sancionar els vehicles que accedeixin més enllà de l’aparcament sense autorització, en un intent de reforçar el compliment de la regulació i evitar l’entrada de cotxes a l’interior de l’espai natural Castell-Cap Roig.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Les escales de la Catedral de Girona s'engalanaran per celebrar l'Any Gaudí en la 71a edició de Temps de Flors
- «Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
- Ni 200 euros ni 800: la nova quantitat que Hisenda vigila en retirar diners del caixer
- Veïns de la Font de la Pólvora fan fora del barri un home condemnat per assassinat
- La Generalitat posa ordre al negoci del bruc que surt dels boscos gironins
- Intents de tornar a ocupar el bloc desallotjat a la ronda Ferran Puig de Girona