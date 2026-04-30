El Suprem avala el dret de la policia de Palamós a cobrar plusos per torn de nit i festius durant les vacances
El tribunal no ha admès el recurs de l'Ajuntament perquè considera que no està prou fonamentat
El Suprem avala la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reconeixia el dret de tots els policies de Palamós a cobrar plusos per torn de nit i festius durant les vacances. L'alt tribunal no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per l'Ajuntament de Palamós contra la sentència del TSJC perquè considera que no està "prou" fonamentat i recorda que ja ha dictat diversos pronunciaments i que ja hi ha doctrina consolidada sobre la matèria. Des del CSIF celebren la decisió que qualifiquen de "nou revés judicial" i reclamen a l'Ajuntament que retiri els recursos pendents i centri els "esforços a resoldre els problemes reals".
El TSJC va reconèixer en una sentència de fa un any que tots els policies locals de Palamós tenien dret a cobrar plusos per treballar de nits, en festius o fer rotació de torns també quan estiguessin de vacances. La resolució judicial, a més, anul·lava el decret d'alcaldia de febrer de 2021 que rebutjava el pagament d'aquests imports argumentant que ja s'incloïa el prorrateig de pagues extraordinàries i vacances. La sentència resolia, però, que s'havien d'incloure a les nòmines dels agents amb "caràcter fix".
La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del TSJC tornava a donar així la raó, per cinquena vegada, a una policia de Palamós, afiliada a CSIF i representada pel sindicat, i li reconeix el dret a cobrar els plusos.
L'Ajuntament, però, va presentar un recurs de cassació contra la sentència i ara el Suprem l'ha tombat. La providència de la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal acorda no admetre a tràmit el recurs perquè considera que no s'ha fonamentat "suficientment" que concorrin alguns dels supòsits que permeten apreciar "l'interès cassacional objectiu" i la "conveniència d'un pronunciament" de la sala.
La resolució, a més, conclou que "resulta insuficient" en afirmar que "la doctrina fixada a la sentència pot danyar greument els interessos generals de les persones" i li recorda que ja hi ha jurisprudència al respecte.
En un comunicat, el CSIF considera que la inadmissió del recurs és "una prova més" de la "manca de rigor i l'estratègia injustificada de l'Ajuntament" que, al seu entendre, "ha optat per resoldre el conflicte als tribunals en lloc de complir amb les seves obligacions".
Per això, reclama que retiri els recursos de cassació que encara té pendents davant del Suprem i se "centri" a resoldre els problemes "de la ciutadania i dels seus treballadors".
