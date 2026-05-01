Seccions

La Bisbal porta al carrer un mercat amb arrels medievals, comerç local i ceràmica

L'art, la ceràmica i els productes artesans protagonitzen la 35a Fira Mercat al Carrer, que enguany inclou mostres de Playmobil i cerveses artesanes.

Les imatges de la Fira Mercat al Carrer de la Bisbal d'Empordà / Marc Martí

Jesús Badenes

La Bisbal d'Empordà

La Bisbal d’Empordà ha fet sortir aquest divendres el mercat al carrer amb la XXXV Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig, una jornada que ha portat comerç local, marxants, brocanters, ceràmica, art als aparadors i cultura popular al centre de la ciutat. La cita, amb arrels en la Fira de Cinquagesma documentada des del segle XV, ha desplegat activitat al nucli antic, el passeig Marimon Asprer, la plaça del Castell, la plaça Major, les Voltes i altres espais de la ciutat.

La Bisbal d’Empordà ha convertit aquest divendres el centre en un recorregut de mercat, oficis i aparadors oberts al carrer. La Fira Mercat al Carrer de l’1 de maig s’ha desplegat pel nucli antic i pels principals eixos comercials amb la botiga al carrer, el mercat setmanal i el mercat de marxants com a base d’una jornada que ha tornat a barrejar comerç local, entitats i activitats culturals.

La cita ha arribat enguany a la 35a edició i manté el caràcter de mercat multisectorial. L’Ajuntament situa l’origen modern de la fira l’any 1991, quan es va reinventar la tradicional Fira de Cinquagesma, documentada des del 1448 arran d’un privilegi atorgat per la reina Maria, muller d’Alfons IV el Magnànim. El programa oficial la presenta avui com una fira amb presència de diversos sectors econòmics de la població i un gran nombre de marxants amb productes de tota mena.

Del nucli antic al passeig Marimon Asprer

El cor comercial de la jornada ha estat el nucli antic, on la 35a Botiga al Carrer ha conviscut amb el mercat setmanal i els marxants. El passeig Marimon Asprer ha concentrat el mercat de brocanters, col·leccionisme i joguines, a més de l’espai d’atraccions infantils.

La fira també ha reservat un espai propi als més petits amb la 13a edició de l’Espai Fireta, als carrers Mesures i Pella i Forgas, on s’han venut objectes infantils de segona mà i treballs manuals. A la plaça Germans Sitjar, la zona de jocs infantils ha ofert jocs gegants gratuïts durant el matí i la tarda.

Art, ceràmica i aparadors

La plaça del Castell ha estat un dels punts amb més densitat d’activitat. Hi han coincidit la 15a edició de l’Espai d’Art, coordinat per l’Associació de Ceramistes de la Bisbal i amb participació de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques, la 9a mostra de Playmobil i la tercera mostra de cerveses artesanes, amb Cervesa Emporion, Cervesa Albera i Cervesa la Faixa.

La ceràmica, un dels signes d’identitat bisbalencs, també ha tingut presència a la plaça Major amb els tallers de torn per a grans i petits. A les Voltes, la jornada ha recuperat les catifes de flors i material reciclat, amb participació de comerços, escoles, entitats i associacions locals.

La connexió entre comerç i creació artística s’ha completat amb La Bisbal, Art i Comerç, una mostra d’art local instal·lada als aparadors de més de 30 comerços. La inauguració s’ha fet a les 11 hores a la plaça Jacint Verdaguer, amb un recorregut per diversos espais expositius. Les comissàries són Carmina Vandellós i Cati Salazar.

Sardanes, puntaires i música al carrer

La tarda ha mantingut el pols cultural de la fira amb música a la plaça del Castell i una audició de sardanes a la plaça Benet Mercader amb La Principal de Banyoles, organitzada pels Amics de la Sardana de la Bisbal d’Empordà i comarca.

Durant la jornada també hi ha hagut exhibició i taller de puntaires a les Voltes, amb l’Associació de Puntaires de la Bisbal d’Empordà, i activitat al Club Esportiu CT la Bisbal amb el Torneig Femení de Tennis Catalonia Open Solgironès WTA125, d’accés lliure.

La fira ha tornat a posar el carrer al centre de la vida bisbalenca: comerç, ofici, cultura popular i memòria d’un mercat que la ciutat ha anat adaptant sense deslligar-lo del nucli antic ni dels seus espais de trobada.

