Una entitat de la Bisbal rep pintades amenaçants i l’Ajuntament ho porta a la policia

El consistori de la Bisbal d'Empordà ha posat els fets en coneixement dels cossos policials i fa una crida a rebutjar qualsevol manifestació d'intolerància a la ciutat

Pintada amenaçant apareguda a la porta d’un immoble vinculat a una entitat de la Bisbal d’Empordà / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Jesús Badenes

La Bisbal d'Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha condemnat l’aparició de pintades amenaçants dirigides contra una entitat local del municipi. El consistori ha emès un comunicat institucional en què rebutja els fets, ofereix suport a l’entitat afectada i assegura que ha posat el cas en coneixement dels cossos policials competents.

El text municipal defensa que la ciutat s’ha construït sobre el respecte, la convivència i la pluralitat, i fa una crida a la ciutadania a rebutjar qualsevol manifestació d’intolerància.

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha sortit al pas de l’aparició de pintades amenaçants contra una entitat del municipi amb un comunicat de condemna i suport a l’afectada. El consistori no concreta, en el text difós, ni el nom de l’entitat ni el lloc on han aparegut les pintades.

Suport institucional a l’entitat afectada

En el comunicat, l’Ajuntament afirma que aquests actes no representen els valors de la ciutat i defensa que la Bisbal d’Empordà és una comunitat basada en el respecte mutu, la convivència i la pluralitat. El consistori també subratlla que no pot “tolerar cap acció” que posi en qüestió la seguretat o la dignitat de persones, col·lectius o entitats del municipi.

El govern local remarca el paper de les entitats locals en la vida comunitària i les defineix com un element essencial per a la cohesió social, la cultura, l’esport i el benestar veïnal. En aquest sentit, expressa el seu suport a l’entitat afectada i rebutja qualsevol forma d’intimidació o pressió.

Els fets, en mans de la policia

L’Ajuntament també ha anunciat que ha posat els fets en coneixement dels cossos policials competents. El comunicat no detalla si hi ha cap denúncia formal, si s’ha identificat cap autor ni si les pintades ja han estat retirades.

El text institucional acaba amb una crida a la ciutadania perquè rebutgi qualsevol mostra d’intolerància i defensi els espais de convivència del municipi.

