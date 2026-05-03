El festival Flors i Violes omple Palafrugell de color, música i gent
Enguany s'ha celebrat la dissetena edició amb prop d’un centenar d’activitats i espectacles per a tots els públics i més de 30 espais decorats per artistes, entitats, associacions i particulars
El Festival Flors i Violes de Palafrugell ha tancat aquest diumenge la seva dissetena edició consolidant-se com una de les cites culturals i de primavera amb més èxit de la Costa Brava. Entre el 30 d’abril i el 3 de maig, el municipi del Baix Empordà s'ha transformat en un aparador d'art, música i colors. Ha atret a milers de visitants, deixant unes sensacions molt positives tant en l’organització com en el teixit econòmic local.
"Com si fos un 15 d'agost"
L’edició d’enguany ha destacat per una gran afluència de públic, afavorida per la coincidència amb el pont de maig. Durant quatre dies, milers de persones han participat en prop d’un centenar d’activitats programades en més de trenta espais, places i equipaments del municipi, transformats i decorats amb instal·lacions florals, muntatges visuals, espectacles i propostes culturals per a tots els públics. Gerard Ventura, director artístic del festival, ha subratllat l'èxit rotund: "Ha sigut l'edició que més gent ha passat per Palafrugell". Ventura ha assegurat que els comerços del poble també han notat l'onada de gent: "Tothom assegurava que s'ha viscut com si fos un 15 d'agost".
Una de les característiques principals del Flors i Violes continua sent la seva aposta pel públic familiar i per la implicació del teixit social i cultural del municipi. El Pati de la Biblioteca ha reunit 2.800 espectadors per gaudir d’espectacles infantils, espais de joc i propostes familiars durant tot el festival, amb activitats com els espectacles de titelles, pallassos i trapezistes o els concerts de La Colla Pirata i Rock per Xics. Es calcula que al voltant d'unes 25.000 persones han gaudit dels diversos espectacles programats, i es destaca l'èxit del que va inaugurar el festival: "Elements". El projecte immersiu de mapping va reunir 3.600 espectadors davant l'Església. En matèria de concerts, Sidonie i Els Catarres són els que van reunir una major quantitat de públic, al voltant de 5.000 persones.
Un festival del poble
Més enllà de les dades, el festival valora molt el seu caràcter comunitari. Sílvia Beleña, cap de l’àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell, ha posat en valor que el Flors i Violes ja no és només un esdeveniment institucional, sinó un projecte col·lectiu on participen entitats, negocis i associacions. "El més important és que la ciutadania de Palafrugell s'ho senti seu", ha afirmat Beleña, destacant que cadascú aporta el seu "granet de sorra".
Aquesta implicació s'ha fet evident en els més de 30 espais decorats per artistes, entitats i particulars, així com en propostes participatives com "Paraules que floreixen" al carrer Estret, impulsada amb la col·laboració de les escoles i instituts de Palafrugell.
Així, envoltats de música, colors i bones sensacions, el festival acomiada el 2026 amb un retorn molt positiu, havent aconseguit redescobrir espais emblemàtics com els Jardins de Can Bech o l'antiga Oficina de Correus a través d'una nova mirada artística.
