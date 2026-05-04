Pals impulsa un nou parc urbà als Camps del Mas de l’Horta per transformar l’entrada del nucli antic
L'espai comptarà amb una plaça polivalent, jocs infantils i jardins mediterranis, busca millorar la qualitat de vida i dignificar l'accés al nucli antic.
L’Ajuntament de Pals preveu iniciar durant la darrera setmana d’abril les obres de construcció d’un nou parc urbà als Camps del Mas de l’Horta, una actuació estratègica que convertirà aquest espai en una nova zona verda de referència per al municipi. L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de la ciutadania i dignificar l’accés al nucli antic.
El projecte, redactat per Nura Arquitectes, contempla la transformació d’un espai actualment utilitzat com a aparcament provisional en una àrea verda de més de 3.200 metres quadrats. Aquesta nova zona s’integrarà en l’entorn agrícola de la plana de l’Empordanet, amb especial atenció al valor paisatgístic i a la recuperació de la façana sud-oest del nucli històric.
El futur parc oferirà espais pensats per a tots els públics i per a usos al llarg de tot l’any. Entre els elements destacats hi haurà una plaça polivalent amb pèrgola per acollir activitats culturals i petits esdeveniments, una zona de jocs infantils, àrees de descans amb arbrat i espais de contemplació, així com horts d’aromàtiques i vegetació mediterrània que evocaran el paisatge tradicional del municipi.
El disseny s’organitza en franges que recorden la trama agrícola històrica, combinant zones verdes, camins i espais d’estada. També es prioritzaran recorreguts accessibles i una connexió fluida amb el nucli antic i l’entorn del Mas de l’Horta. A més, el projecte inclou la integració d’una zona d’aparcament amb criteris paisatgístics per reduir-ne l’impacte visual.
L’actuació compta amb finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat, i ha estat adjudicada a l’empresa Aglomerats Girona, SA.
