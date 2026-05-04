PrimaveraVan a l'Estartit: el festival de furgonetes més gran d'Espanya torna amb concerts, activitats i mercats
Durant el cap de setmana es preveu la participació d'un miler de vehicles camper i uns cinc mil assistents
El PrimaveraVan, el festival de furgonetes camperes més gran de tot Espanya, se celebrarà aquest cap de setmana, del 8 al 10 de maig, al càmping Castell Montgrí de l'Estartit. S'espera la participació de més d'un miler de vehicles camper, entre autocaravanes i furgonetes camper, i una assistència de 5000 persones. Comptarà amb activitats diverses, amb música en directe, una selecció de DJs, xerrades dels principals influencers del sector vanlife espanyol, mercat de disseny i artesania, i activitats familiars. L'esdeveniment és un referent per als amants de les furgonetes camper i l'estil de vida alternatiu. Es podrà assistir als esdeveniments durant les jornades o bé pernoctar a l'espai.
El festival camper, el més gran d'Espanya afronta la nova edició marcada pel creixement del sector i activitats per a tots els públics. Segons dades d'ASEICAR, el mercat de les autocaravanes i furgonetes camper manté la seva tendència a l'alça per segon any consecutiu, amb un creixement del 45,8% aquest passat mes de març, en relació amb el mateix mes de l'any anterior.
La trobada de vehicles camper tornarà a convertir-se en l'eix central de l'esdeveniment atraient milers de persones.
Per a aquesta edició, el festival ha ampliat les opcions d'allotjament per a acollir també a visitants en bungalous dins del mateix càmping, aprofitant la seva gran capacitat. Així mateix, s'habilitaran entrades de dia per als qui desitgin gaudir únicament de la programació sense pernoctar durant tot el cap de setmana. Aquestes entrades permetran accedir a concerts, tallers, activitats infantils i al mercat d'artesania, i estaran disponibles en la web oficial del festival.
La programació musical s'adequarà als diferents moments del dia i tindrà diferents estils d'artistes per a tots els públics. Entre ells destaquen Ninhodelosrecaos (NDLR), vocalista de La Pegatina en format DJ, amb una proposta que barreja sons urbans, reggae i pop. El grup Mala Vida, la màgia de Muyayo Rif, mítica banda de tradició llatina nascuda a Cornellà. A més, participaran en el festival altres artistes com Bufant Fort Street Band, Dj Nolla, Dj Fran i molts més. El grup revelació de la Costa Brava: Bananna Beach, s'encarregarà de tancar l'esdeveniment al costat d'un dels clàssics del festival: Els Maambo Music.
Programació infantil i mercat
Una altra de les grans apostes serà el reforç de la programació infantil, amb noves activitats i espectacles dissenyats per als més petits, que inclouran tallers creatius, jocs i actuacions en directe per a tota la família. Des de l'organització destaquen l'actuació de Las Polis, un espectacle clown de carrer. A més, el festival comptarà amb un mercat de disseny i artesania que reunirà productes originals i locals, juntament amb les novetats de les principals marques del sector camper, convertint-se en un aparador per a creadors, emprenedors i marques consolidades.
L'esdeveniment també reafirma el seu paper com a punt de trobada del sector camper, amb xerrades especialitzades, testimoniatges de persones que viuen i treballen sobre rodes i la presentació de solucions innovadores per a la camperització de vehicles.
El Festival Primavera remarquen des de l'organització que es posiciona com una experiència imprescindible per als qui busquen gaudir de la naturalesa, la música i la vida en comunitat, en un entorn accessible, sostenible i pensat per a tots els públics.
Enguany, el festival de Primavera van comptar amb la col·laboració especial de Nissan, empresa referent en mobilitat i tecnologia, que per tercer any consecutiu presentarà la seva gamma de campers Venuts, una línia dissenyada per als qui busquen llibertat, confort i eficiència en cada viatge. La signatura automobilística continua consolidant la seva aposta per la innovació, la sostenibilitat i les experiències a l'aire lliure; San Miguel, l'empresa centenària cervesera que col·labora per quart any consecutiu amb el festival Primavera van; i, Yescapa, empresa francesa líder en lloguer d'autocaravanes i furgonetes camper entre particulars de tota Europa, que col·labora des de l'inici amb Primavera van. Finalment, com a novetat, enguany comptarem també amb Car fax, companyia especialitzada en informes d'historial i valoració de vehicles, que permet a compradors i venedors conèixer l'estat i trajectòria de vehicles camper amb major transparència.
El segment camper recupera impuls al març
El segment camper va protagonitzar al març de 2026 una destacada recuperació interanual, amb un increment del 45,8% en les matriculacions de vehicles nous, fins a aconseguir les 331 unitats enfront de les 227 registrades en el mateix mes de 2025, segons dades d'ASEICAR. Aquest creixement trenca la tendència dels últims mesos i situa als campers com un dels principals dinamitzadors del sector, amb especial protagonisme dels urbana van, que pràcticament van duplicar les seves xifres i consoliden el seu pes en el mercat.
Furgosfera és una revista en línia dedicada al món de les furgonetes camper que va decidir organitzar el 2017 la primera edició del festival. De les 200 furgonetes camper de la primera edició s'ha passat a més de 1.000 en les últimes, especialment després de la pandèmia, evidenciant un creixement exponencial que confirma la consolidació de l'estil de vida "van life" a Espanya
La revista informa sobre viatges, llocs on aparcar, furgonetes clàssiques, novetats en camperitzacions, accessoris i noms propis del panorama camper a Espanya i Llatinoamèrica. La revista neix de persones viatgeres que comparteixen la seva visió del món des d'una furgoneta, viatjant, compartint i gaudint del paisatge.
Des dels seus inicis en 2015, s'ha consolidat com el portal de referència per a consultar rutes en furgoneta per Espanya, trobar llocs on pernoctar i descobrir les últimes novetats de l'emergent indústria camper.
