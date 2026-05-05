L'OnncoMusicFest de Calonge, tres dies de concerts i activitats amb accés lliure
El festival solidari se celebrarà del 22 al 24 de maig al Castell de Calonge i destinarà la recaptació al nou Hospital de Dia Mèdic
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni celebrarà l’OncoMusicFest, un festival musical solidari i familiarels dies 22, 23 i 24 de maig a l’entorn del Castell de Calonge. El certamen arriba amb dues novetats destacades: serà gratuït i s’allargarà fins a tres dies de programació.
El festival manté la seva essència solidària i familiar, amb una programació que combina concerts, activitats infantils i cultura popular catalana. A més, el recinte incorporarà per primera vegada dos escenaris per agilitzar les actuacions.
La inauguració tindrà lloc divendres al vespre amb una nit de versions a càrrec de The Best Of i Orquestra Di-versiones. Dissabte estarà centrat en activitats familiars durant el dia —com inflables, tallers, gegants i espectacles infantils— i concerts a la nit amb artistes com Lo Pau de Ponts, Halldor Mar o The Funk Power Station. Diumenge clourà el festival amb més activitats per als més petits, una gala de màgia i un concert final, a més d’una arrossada popular.
Els fons recaptats es destinaran a SSIBE, que els invertirà en la campanya “Com a casa!” per ampliar i remodelar l’Hospital de Dia Mèdic de l’Hospital de Palamós. L’objectiu és crear un espai més humà, confortable i adaptat a les necessitats dels pacients i del personal sanitari.
En l’edició de 2025, l’OncoMusicFest va aconseguir recaptar més de 13.500 euros per a aquesta mateixa iniciativa. Les obres del nou equipament es van iniciar el novembre passat i es preveu que finalitzin durant el 2026.
Durant la presentació, l’alcalde Jordi Soler ha destacat la consolidació del festival i el paper dels voluntaris. Per la seva banda, des de SSIBE s’ha subratllat la importància d’aquest projecte per millorar l’atenció sanitària a la comarca. Des de l’organització, han remarcat la voluntat de fer el festival accessible a tothom, mentre que els artistes han reivindicat el compromís del sector musical amb causes solidàries.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona
- Bisbe de Girona: «Estàvem acostumats a tenir catòlics per inèrcia i ara ho són per convenciment»
- «Jo no romantitzo el pagès, no aniria a viure en un poble perdut»
- Aliança Catalana obre el mercat de fitxatges independents i en capta dos de Junts i un del PSC per a les municipals
- Aquest és el grup gironí que uneix (musicalment) a Pedro Sánchez i Lluc Salellas
- Bernardo Espinosa: «Encara veig els partits i el meu fill gran sempre diu que és del Girona»