crim Saltvaga escombraries Gironahabitants Gironaatur GironaTemps de FlorsGirona FCSpar Girona
L'OnncoMusicFest de Calonge, tres dies de concerts i activitats amb accés lliure

El festival solidari se celebrarà del 22 al 24 de maig al Castell de Calonge i destinarà la recaptació al nou Hospital de Dia Mèdic

La presentació de l'OncoMusicFest de Calonge i Sant Antoni / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni celebrarà l’OncoMusicFest, un festival musical solidari i familiarels dies 22, 23 i 24 de maig a l’entorn del Castell de Calonge. El certamen arriba amb dues novetats destacades: serà gratuït i s’allargarà fins a tres dies de programació.

El festival manté la seva essència solidària i familiar, amb una programació que combina concerts, activitats infantils i cultura popular catalana. A més, el recinte incorporarà per primera vegada dos escenaris per agilitzar les actuacions.

La inauguració tindrà lloc divendres al vespre amb una nit de versions a càrrec de The Best Of i Orquestra Di-versiones. Dissabte estarà centrat en activitats familiars durant el dia —com inflables, tallers, gegants i espectacles infantils— i concerts a la nit amb artistes com Lo Pau de Ponts, Halldor Mar o The Funk Power Station. Diumenge clourà el festival amb més activitats per als més petits, una gala de màgia i un concert final, a més d’una arrossada popular.

Els fons recaptats es destinaran a SSIBE, que els invertirà en la campanya “Com a casa!” per ampliar i remodelar l’Hospital de Dia Mèdic de l’Hospital de Palamós. L’objectiu és crear un espai més humà, confortable i adaptat a les necessitats dels pacients i del personal sanitari.

En l’edició de 2025, l’OncoMusicFest va aconseguir recaptar més de 13.500 euros per a aquesta mateixa iniciativa. Les obres del nou equipament es van iniciar el novembre passat i es preveu que finalitzin durant el 2026.

Durant la presentació, l’alcalde Jordi Soler ha destacat la consolidació del festival i el paper dels voluntaris. Per la seva banda, des de SSIBE s’ha subratllat la importància d’aquest projecte per millorar l’atenció sanitària a la comarca. Des de l’organització, han remarcat la voluntat de fer el festival accessible a tothom, mentre que els artistes han reivindicat el compromís del sector musical amb causes solidàries.

